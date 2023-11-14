Пенсії в Україні — хто отримає виплати достроково

Люди пенсійного віку. Фото: Unplush

В Україні пенсії, як правило, надають громадянам після 60 років. Однак деякі категорії мають право на дострокові виплати.

Про це повідомляє "24 Канал".

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Посилення вимог до стажу і пенсійного віку

За українським законодавством, під час досягнення 30 років страхового стажу громадяни у віці 60 років можуть виходити на "заслужений відпочинок" за віком. Стаж в країні щороку зростає, очікується, що до 2028 року він має становити 35 років.

Пенсію за віком надають не всім після 60 років, її можна отримати у 63 та 65 років відповідно. Так, якщо до 65 років громадянин не зможе підтвердити 15 років стажу, на пенсію не матиме права. У такому разі нададуть соціальну допомогу від держави.

Дострокові пенсії

Деякі українці можуть одержувати пенсію достроково. Стосується це наступних категорій:

- інвалідів із зору першої групи:

жінки — 40 років, страховий стаж — 10 років;

чоловіки — 50 років за наявності 15 років страхового стажу;

- громадян, за особливим станом здоров'я:

чоловіки — 45 років за наявності не менше 20 років страхового стажу;

жінки — 40 років за наявності не менше 15 років страхового стажу;

- військовослужбовців. Це ті, хто брав участь у забезпеченні нацбезпеки та оборони, має статус учасника бойових дій;

- матерів, у яких п'ятеро або більше дітей, виховали їх до шестирічного віку. Йдеться також про батьків дітей з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку:

матері — 50 років, щонайменше 15 років стажу;

батьки — 55 років, щонайменше 20 років стажу;

- учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС. Йдеться про постраждалих:

жінок — 50 років, страховий стаж — 20 років;

чоловіків — 55 років за наявності стажу 25 років.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у Державному бюджеті на 2024 рік передбачене проведення масштабної індексації пенсій. Однак деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат.

Також ми повідомляли, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що на тлі війни українцям продовжують нараховувати пенсії та соціальні виплати. Однак, зміна банківських реквізитів у деяких випадках може призвести до втрати виплат.