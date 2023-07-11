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Компенсації за шкоду, заподіяну РФ Україні: Мін'юст розповів про механізм стягнень

11 липня 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Компенсації за збитки від війни РФ проти України — як працюватиме механізм
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Фото: dsns.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві юстиції України розповіли про те, як працюватиме механізм компенсації шкоди, завданої Росією. Зараз він перебуває на етапі реалізації.

Про такі деталі повідомив очільник відомства Денис Малюська під час ефіру загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".

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Як працюватиме механізм стягнень

За словами міністра юстиції, днями у Токіо пройшла зустріч голів Мін'юсту G7. Основною темою обговорення стала юридична реакція на агресивні дії Росії стосовно України. Малюська зауважив, що є повне розуміння спільної цілі та як це буде виглядати.

Механізм складатиметься з трьох ключових елементів. Перший з них — це фіксація завданих РФ збитків та поява спеціального реєстру. Туди увійдуть фото-, відеодокази збитків, завданих як населенню, так і підприємствам. Відповідний реєстр зараз перебуває на етапі імплементації. Йдеться про міжнародну організацію під назвою "Міжнародний реєстр збитків". Як зазначив Малюська, вже близько 40 країн світу приєдналися до відповідного механізму та здійснюють фінансування для його функціонування.

Очікується, що реєстр повномасштабно запрацює ближче до кінця 2023 року. Туди підвантажать дані з українського внутрішнього реєстру.

Другий елемент — поява компенсаційної комісії, яка займатиметься розглядом вимог та вирішуватиме, скільки, кому і що винна Росія.

Третій етап — фінансування. Він буде найскладнішим, і його вирішуватимуть у міру визначення розмірів збитків. Усі заарештовані гроші, отримані кошти від націоналізованих активів будуть спрямовувати у відповідні фонди, які виплачуватимуть компенсації.

"Ми зараз працюємо з нашими колегами зі Сполучених Штатів. Вони конфіскували нещодавно активи одного з російських олігархів. Кошти, виручені від такої конфіскації, у пілотному режимі ми спробуємо відправити на рахунок, щоб потім цей компенсаційний механізм міг працювати", — розповів Малюська.

Попри різні думки щодо роботи механізму компенсацій, його все одно запустять, переконаний міністр.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Єврокомісії розповіли, наскільки постраждала економіка РФ через війну. Також заявила, що санкції будуть збільшуватися.

Також ми писали, що Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій

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