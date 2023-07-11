Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Компенсации за ущерб, причиненный РФ Украине: Минюст рассказал о механизме взысканий arrow

Компенсации за ущерб, причиненный РФ Украине: Минюст рассказал о механизме взысканий

11 июля 2023 11:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Компенсации за ущерб от войны РФ против Украины — как будет работать механизм
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: dsns.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве юстиции Украины рассказали о том, как будет работать механизм компенсации ущерба, причиненного Россией. Сейчас он находится на этапе реализации.

О таких деталях сообщил глава ведомства Денис Малюска во время эфира общенационального телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

Как будет работать механизм взысканий

По словам министра юстиции, на днях в Токио прошла встреча глав Минюста G7. Основной темой обсуждения стала юридическая реакция на агрессивные действия России по отношению к Украине. Малюска отметил, что есть полное понимание общей цели и как это будет выглядеть.

Механизм состоит из трех ключевых элементов. Первый из них — это фиксация нанесенного РФ ущерба и появление специального реестра. Туда войдут фото-, видеодоказательства ущерба, нанесенного как населению, так и предприятиям. Соответствующий реестр сейчас находится на этапе имплементации. Речь идет о международной организации под названием "Международный реестр убытков". Как отметил Малюска, уже около 40 стран мира присоединились к соответствующему механизму и осуществляют финансирование для его функционирования.

Ожидается, что реестр полномасштабно заработает ближе к концу 2023 года. Туда подгрузят данные из украинского внутреннего реестра.

Второй элемент — появление компенсационной комиссии, которая будет заниматься рассмотрением требований и будет решать сколько, кому и что виновата Россия.

Третий этап – финансирование. Он будет самым сложным и будет решаться по мере определения размеров ущерба. Все арестованные деньги, полученные средства от национализированных активов, будут направлять в соответствующие фонды, которые будут выплачивать компенсации.

"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Соединенных Штатов. Они конфисковали недавно активы одного из российских олигархов. Средства, вырученные от такой конфискации, в пилотном режиме мы попытаемся отправить на счет, чтобы потом этот компенсационный механизм мог работать", — рассказал Малюска.

Несмотря на разные мнения о работе механизма компенсаций, его все равно запустят, убежден министр.

Что еще стоит знать

Напомним, в Еврокомиссии рассказали, насколько пострадала экономика РФ из-за войны. Также заявила, что санкции будут расти.

Также мы писали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

16:10 Что известно о новой женщине Александра Пономарева: неужели это Мария Яремчук?

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз