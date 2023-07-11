Компенсации за ущерб от войны РФ против Украины — как будет работать механизм

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Фото: dsns.gov.ua

В Министерстве юстиции Украины рассказали о том, как будет работать механизм компенсации ущерба, причиненного Россией. Сейчас он находится на этапе реализации.

О таких деталях сообщил глава ведомства Денис Малюска во время эфира общенационального телемарафона "Єдині новини".

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Как будет работать механизм взысканий

По словам министра юстиции, на днях в Токио прошла встреча глав Минюста G7. Основной темой обсуждения стала юридическая реакция на агрессивные действия России по отношению к Украине. Малюска отметил, что есть полное понимание общей цели и как это будет выглядеть.

Механизм состоит из трех ключевых элементов. Первый из них — это фиксация нанесенного РФ ущерба и появление специального реестра. Туда войдут фото-, видеодоказательства ущерба, нанесенного как населению, так и предприятиям. Соответствующий реестр сейчас находится на этапе имплементации. Речь идет о международной организации под названием "Международный реестр убытков". Как отметил Малюска, уже около 40 стран мира присоединились к соответствующему механизму и осуществляют финансирование для его функционирования.

Ожидается, что реестр полномасштабно заработает ближе к концу 2023 года. Туда подгрузят данные из украинского внутреннего реестра.

Второй элемент — появление компенсационной комиссии, которая будет заниматься рассмотрением требований и будет решать сколько, кому и что виновата Россия.

Третий этап – финансирование. Он будет самым сложным и будет решаться по мере определения размеров ущерба. Все арестованные деньги, полученные средства от национализированных активов, будут направлять в соответствующие фонды, которые будут выплачивать компенсации.

"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Соединенных Штатов. Они конфисковали недавно активы одного из российских олигархов. Средства, вырученные от такой конфискации, в пилотном режиме мы попытаемся отправить на счет, чтобы потом этот компенсационный механизм мог работать", — рассказал Малюска.

Несмотря на разные мнения о работе механизма компенсаций, его все равно запустят, убежден министр.

Что еще стоит знать

Напомним, в Еврокомиссии рассказали, насколько пострадала экономика РФ из-за войны. Также заявила, что санкции будут расти.

Также мы писали, что Европейский Союз и Соединенные Штаты договорились противостоять любым попыткам России дестабилизировать глобальные энергетические рынки. Также представители США будут вместе искать способы перекрыть лазейки для обхода антироссийских санкций.