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У Єврокомісії розповіли, наскільки постраждала економіка РФ через війну

7 липня 2023 13:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Єврокомісії розповіли наскільки постраждала економіка РФ через війну
Російські рублі. Ілюстративний скриншот відео: kanaldom.tv
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Санкції, які запроваджує Європейський Союз проти Росії, будуть збільшуватися, тому це буде мати більш тривалий вплив на економічну ситуацію в Росії. Через обмеження імпорт РФ відчутно скорочується.

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на оцінку Європейської комісії (ЄК).

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Як постраждала економіка РФ

Як відомо, завдяки санкціям блоку вдалося скоротити імпорт із Росії близько на 91 млрд євро та експорт із Євросоюзу на 48 млрд євро.

"(Санкції. — Ред.) значно підірвали промисловий та технологічний потенціал Росії. Ці ефекти з часом посилюватимуться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу", — йдеться в оцінці Європейської комісії.

Скільки людей та компаній під санкціями ЄС

Починаючи з окупації Криму у 2014 році та нападу Росії на Україну та закінчуючи її вторгненням до України у лютому 2022 року, у Європейському Союзі запровадили санкції проти майже 1500 осіб та 250 організацій.

"Європейська промисловість повідомила про кілька "серйозних" збоїв у ланцюжку поставок рідкісних газів, таких як неон і ксенон, які використовуються для виробництва мікросхем, пов’язаних з імпортом. Залізничні вантажні перевезення між ЄС і Китаєм транзитом через Росію впали, а заборона на імпорт продукції з деревини, а також російські контрзаходи сприяли зростанню цін і деяким проблемам із постачанням, особливо фанери та дуба", — йдеться у повідомленні.

Падіння експорту та імпорту

Зазначається, що експорт ЄС до РФ та імпорт з Росії впали на понад 50%, порівнюючи з 2021 роком. Через це технологічно залежні обробні галузі скоротилися досить швидко, своєю чергою як високотехнологічне виробництво РФ фіксує 13% збитків щороку.

"Тим не менш, Москва змогла зберігати деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші замінні технології з третіх країн, включаючи Китай, Казахстан, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати", — додали у виданні.

Нагадаємо, у Польщі активно проводять зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва теж підтримує такі рішення.

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