У Єврокомісії розповіли, наскільки постраждала економіка РФ через війну
Санкції, які запроваджує Європейський Союз проти Росії, будуть збільшуватися, тому це буде мати більш тривалий вплив на економічну ситуацію в Росії. Через обмеження імпорт РФ відчутно скорочується.
Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на оцінку Європейської комісії (ЄК).
Як постраждала економіка РФ
Як відомо, завдяки санкціям блоку вдалося скоротити імпорт із Росії близько на 91 млрд євро та експорт із Євросоюзу на 48 млрд євро.
"(Санкції. — Ред.) значно підірвали промисловий та технологічний потенціал Росії. Ці ефекти з часом посилюватимуться, оскільки заходи мають структурний, довгостроковий вплив на бюджет Росії, фінансові ринки, іноземні інвестиції та її промислову та технологічну базу", — йдеться в оцінці Європейської комісії.
Скільки людей та компаній під санкціями ЄС
Починаючи з окупації Криму у 2014 році та нападу Росії на Україну та закінчуючи її вторгненням до України у лютому 2022 року, у Європейському Союзі запровадили санкції проти майже 1500 осіб та 250 організацій.
"Європейська промисловість повідомила про кілька "серйозних" збоїв у ланцюжку поставок рідкісних газів, таких як неон і ксенон, які використовуються для виробництва мікросхем, пов’язаних з імпортом. Залізничні вантажні перевезення між ЄС і Китаєм транзитом через Росію впали, а заборона на імпорт продукції з деревини, а також російські контрзаходи сприяли зростанню цін і деяким проблемам із постачанням, особливо фанери та дуба", — йдеться у повідомленні.
Падіння експорту та імпорту
Зазначається, що експорт ЄС до РФ та імпорт з Росії впали на понад 50%, порівнюючи з 2021 роком. Через це технологічно залежні обробні галузі скоротилися досить швидко, своєю чергою як високотехнологічне виробництво РФ фіксує 13% збитків щороку.
"Тим не менш, Москва змогла зберігати деякі матеріали, а також отримати деякі заборонені товари та інші замінні технології з третіх країн, включаючи Китай, Казахстан, Туреччину та Об’єднані Арабські Емірати", — додали у виданні.
Нагадаємо, у Польщі активно проводять зусилля щодо збільшення економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями для РФ. Литва теж підтримує такі рішення.