Компенсації за зруйноване житло — коли чекати на виплати

Комісії здійснюватимуть перевірки заяв упродовж 30 днів

Усі інформаційні повідомлення українців про зруйноване та пошкоджене житло стануть автоматично заявами на компенсацію. Це передбачає законопроєкт №7198, ухвалений наприкінці лютого Верховною Радою України (ВРУ).

Про це розповіла голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, повідомляє пресслужба політсили.

Які будуть терміни нарахування виплат

За словами Олена Шуляк, при органах місцевого самоврядування спеціальні комісії здійснюватимуть перевірки заяв упродовж 30 днів із моменту їх надходження.

"Комісія має прийняти документи від особи, перевірити право власності. Якщо документів немає, комісія має право за законом звертатися до інших органів влади... Коли є правоустановчі документи, є вартість компенсації, комісія організує технічне обстеження для підтвердження, що будинок повністю зруйнований та не підлягає відновленню, чи можна робити поточний ремонт", — пояснила політик.

На ці процедури комісіям відведені конкретні терміни: 30 днів з моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли виписується сертифікат. Відтак, у тих регіонах, де найбільше пошкоджень житла, на комісії буде значніше навантаження.

Усі заявки вже проаналізували у розрізі регіонів. Визначені три напрямки компенсацій:

на поточні ремонти;

на капітальні ремонти;

на повноцінну відбудову житла.

За пошкоджене майно грошової компенсації не буде. У таких випадках запропонують будівельні роботи чи надання будматеріалів.

Власники зруйнованих квартир та інших житлових приміщень отримають житлові сертифікати — документи, що підтверджують гарантії держави профінансувати купівлю квартири чи іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому).

Як отримати компенсацію

Подавати заяви можна буде не тільки через мобільний застосунок "Дія" та ЦНАПи, а й за допомогою нотаріусів. Однак комісія не зможе сама проводити технічне обстеження постраждалого житла чи впливати на черговість компенсацій, додала Шуляк.

Українці продовжують подавати заявки на компенсацію. Зараз їх налічується вже близько 325 тисяч.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в уряді розповідали, що хочуть отримати від росії компенсацію за всі збитки та руйнування, які країна-агресор завдала Україні. Сума репарацій — щонайменше 300 млрд доларів.

Сукупна сума прямих задокументованих збитків, завданих українській інфраструктурі через повномасштабне вторгнення росії, сягнула 137,8 млрд доларів. Такі оцінки за підсумком минулого воєнного року.