Компенсации за разрушенное жилье — когда ждать выплаты

Комиссии будут проводить проверки заявлений в течение 30 дней

Все информационные сообщения о разрушенном и поврежденном жилье станут автоматически заявлениями на компенсацию. Это предусматривает законопроект №7198, принятый в конце февраля Верховной Радой Украины (ВРУ).

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, сообщает пресс-служба политсилы.

Какие будут сроки начисления выплат

По словам Елена Шуляк, при органах местного самоуправления специальные комиссии будут проверять заявления в течение 30 дней с момента их поступления.

"Комиссия должна принять документы от лица, проверить право собственности. Если документов нет, комиссия имеет право за законом обращаться в другие органы власти... Когда есть правоучредительные документы, есть стоимость компенсации, комиссия организует техническое обследование для подтверждения, что дом полностью разрушен и не подлежит восстановлению, можно ли производить текущий ремонт", — пояснила политик.

На эти процедуры комиссиям отведены конкретные сроки: 30 дней с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда выписывается сертификат. Следовательно, в тех регионах, где больше повреждений жилья, на комиссии будет значительная нагрузка.

Все заявки уже были проанализированы в разрезе регионов. Определены три направления компенсаций:

на текущие ремонты;

на капитальные ремонты;

на полноценное восстановление жилья.

За поврежденное имущество денежной компенсации не будет. В таких случаях предложат строительные работы или предоставление стройматериалов.

Владельцы разрушенных квартир и других жилых помещений получат жилищные сертификаты — документы, подтверждающие гарантии государства профинансировать покупку квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем).

Как получить компенсацию

Подавать заявления можно будет не только через мобильное приложение "Дія" и ЦНАПы, но и с помощью нотариусов. Однако комиссия не сможет сама проводить техническое обследование пострадавшего жилья или влиять на очередность компенсаций, добавила Шуляк.

Украинцы продолжают подавать заявки на компенсацию. Сейчас их насчитывается около 325 тысяч.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.