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Контроль агропродукції перенесли з українсько-польського кордону в Литву

3 жовтня 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Контроль агропродукції перенесли з українсько-польського кордону в Литву
Українське зерно. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Впродовж наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль української продукції переносять з українсько-польського кордону в порт Клайпеди у Литві. Такі зміни запропонував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, їх підтримали у Варшаві та Вільнюсі.

Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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Що відомо

Повідомляється, що про такі зміни домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський під час онлайн зустрічі з польським та литовським колегами Робертом Телусом та Кястутісом Навіцкасом, що відбулася сьогодні вранці. 

Нововведення стосуються усіх аграрних вантажів. Це дозволить пришвидшити транзит територією Польщі.

Своєю чергою, представники Варшави та Вільнюса підтримали таку ініціативу та назвали її "конструктивним кроком". 

Нагадаємо, 2 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони, зокрема, обговорили експорт українського зерна.

Додамо, попри припинення дії зернової угоди та намагання Росії зупинити рух суден у бік портів Великої Одеси, гуманітарні коридори у Чорному морі продовжують функціонувати та демонструвати свою ефективність. Це може свідчити про те, що країна-агресорка не здатна повністю заблокувати експорт збіжжя. 

Також ми писали, що Росія прикривається фіктивними військовими навчаннями для блокування експорту українського зерна. У Болгарії зазначають, що це становить ризик для країни-члена НАТО.

 

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