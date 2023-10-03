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Контроль агропродукции перенесен с украинско-польской границы в Литву

3 октября 2023 13:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контроль агропродукции перенесен с украинско-польской границы в Литву
Украинское зерно. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В течение следующих двух дней ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль украинской продукции переносят из украинско-польской границы в порт Клайпеды в Литве. Такие изменения предложил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский, их поддержали в Варшаве и Вильнюсе.

Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

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Что известно

Сообщается, что о таких изменениях договорились министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время состоявшейся сегодня утром онлайн встречи с польским и литовским коллегами Робертом Телусом и Кястутисом Навицкасом.

Нововведения касаются всех аграрных грузов. Это позволит ускорить транзит по территории Польши.

В свою очередь представители Варшавы и Вильнюса поддержали такую инициативу и назвали ее "конструктивным шагом".

Напомним, 2 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны обсудили экспорт украинского зерна.

Добавим, что несмотря на прекращение действия зернового соглашения и попытку России остановить движение судов в сторону портов Большой Одессы, гуманитарные коридоры в Черном море продолжают функционировать и демонстрировать свою эффективность. Это может свидетельствовать о том, что страна-агрессор не способна полностью заблокировать экспорт зерна.

Также мы писали, что Россия прикрывается фиктивными военными учениями для блокирования экспорта украинского зерна. В Болгарии отмечают, что это представляет риск для страны-члена НАТО.

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