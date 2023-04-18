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Контроль за допомогою: США виділили на посилення нагляду в Україні 20 млн доларів

18 квітня 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога США Україні — контроль за витратами коштів посилять
Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: REUTERS
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення коштів на посилення контролю за фінансовою допомогою, яку надають Україні. Йдеться про суму у 20 мільйонів доларів.

Про це йдеться на офіційному сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Посилення контролю за допомогою

 "Уряд США виділяє додаткові 20 мільйонів доларів для подальшого посилення нагляду та прозорості в рамках прямої бюджетної підтримки, яку США надають Україні", — зазначають в Агентстві.

В USAID розраховують на посиленні нагляду та підзвітності в управлінні Кабінетом міністрів коштами допомоги США, що становлять основу для відновлення країни під час війни.

"USAID створило всеосяжний і надійний рівень нагляду та підзвітності в рамках цієї допомоги для контролю за використанням коштів, запобігання та протидії корупції, щоб гарантувати, що фінансування дійде до українців, які цього потребують", — додали в пресцентрі.

Допомога США Україні

Сполучені Штати з початку війни фінансово підтримують Україну і є лідерами за обсягом наданої підтримки. Також Білий дім постійно виділяє військову допомогу, куди входить сучасна зброя.

Раніше державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що в Держдепартаменті США десятки співробітників стежать за витрачанням коштів на військову та фінансову допомогу, що надається Україні.

Нагадаємо, Сполучені Штати планують до вересня цьогоріч надати Україні додаткову фінансову допомогу. Про це заявила Міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Раніше ми писали, що уряд Японії планує спрямувати в Україну 3,5 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Ці кошти дозволять профінансувати пріоритетні, зокрема соціальні та гуманітарні видатки.

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