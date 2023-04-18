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Контроль за помощью: США выделили на усиление надзора в Украине 20 млн долларов

18 апреля 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь США Украине — контроль за расходами средств усилят
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: REUTERS
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В правительстве Соединенных Штатов приняли решение о выделении средств на усиление контроля за финансовой помощью, предоставляемой Украине. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов.

Об этом говорится на официальном сайте Агентства США по международному развитию (USAID).

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"Правительство США выделяет дополнительные 20 миллионов долларов для дальнейшего усиления надзора и прозрачности в рамках прямой бюджетной поддержки, которую США оказывают Украине", — отмечают в Агентстве.

В USAID рассчитывают на усиление надзора и подотчетности в управлении Кабинетом министров средствами помощи США, составляющими основу для восстановления страны во время войны.

"USAID создало всеобъемлющий и надежный уровень надзора и подотчетности в рамках этой помощи для контроля за использованием средств, предотвращения и противодействия коррупции, чтобы гарантировать, что финансирование дойдет до нуждающихся украинцев", — добавили в пресс-центре.

Помощь США Украине

Соединенные Штаты с начала войны финансово поддерживают Украину и являются лидерами по объему оказанной поддержки. Также Белый дом постоянно выделяет военную помощь, в которую входит современное оружие.

Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в Госдепартаменте США десятки сотрудников следят за расходованием средств на оказываемую Украине военную и финансовую помощь.

Напомним, Соединенные Штаты планируют до сентября этого года предоставить Украине дополнительную финансовую помощь. Об этом заявила Министерство финансов США Джанет Йеллен.

Ранее мы писали, что правительство Японии планирует направить в Украину 3,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки в течение 2023 года. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы.

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