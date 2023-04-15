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Країни G7 хочуть прискорити відмову від викопного палива, — Bloomberg

15 квітня 2023 13:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Країни G7 хочуть прискорити відмову від викопного палива, — Bloomberg
Вугільна електростанція в порту Гавр у Гаврі, Франція. Фото: Натан Лейн/Bloomberg
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністри енергетики країн "Великої сімки" на зустрічі в Саппоро, Японія, домовилися прискорити поетапну відмову від викопного палива та припинити будівництво нових вугільних електростанцій. Однак вони не змогли укласти угоду про терміни відмови від вугілля.

Про це пише Bloomberg.

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Міністр енергетики Франції Аньєс Паньє-Рюнаше повідомила, що "Велика сімка" оголосила себе лідером глобальної місії з обезуглерожування, і це комюніке посилає важливий політичний сигнал, який задає тон для обговорень про енергетику та клімат до кінця року.

Вона також заявила, що G7 закликає до прискорення впровадження відновлюваних джерел енергії, і планується потроїти потужність сонячної енергії та збільшення виробництва офшорної вітрової енергії у сім разів порівняно з рівнем 2021 року до кінця цього десятиліття.

Минулого року "Велика сімка" пообіцяла "припинити нову пряму державну підтримку міжнародного сектору енергетики, що працює на викопному паливі, до кінця 2022 року, за винятком обмежених обставин, чітко визначених кожною країною, які відповідають межі потепління на 1,5 градуса".

Втім, не всі члени "Великої сімки" дотримуються цієї обіцянки й продовжують фінансувати нове виробництво викопного палива. Країни G7 продовжують переговори щодо способів скорочення викидів транспорту.

Компромісу було досягнуто щодо інвестицій у розвідку та видобуток ЗПГ та природного газу, що опосередковано означає, що не можна інвестувати у розвідку нових газових потужностей.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" навряд чи переглянуть обмеження ціни на російську нафту цього тижня, попри те, що нафта продається значно нижче за поточний поріг у 60 доларів.

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