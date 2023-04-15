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Страны G7 хотят ускорить отказ от ископаемого топлива, — Bloomberg

15 апреля 2023 13:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Страны G7 хотят ускорить отказ от ископаемого топлива, — Bloomberg
Угольная электростанция в порту Гавр в Гавре, Франция.Фото: Натан Лейн/Bloomberg
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министры энергетики стран "Большой семерки" на встрече в Саппоро, Япония, договорились ускорить поэтапный отказ от ископаемого топлива и прекратить строительство новых угольных электростанций. Однако, они не смогли заключить соглашение о сроках отказа от угля. 

Об этом пишет Bloomberg.

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Министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщила, что "Большая семерка" объявила себя лидером глобальной миссии по обезуглероживанию, и это коммюнике посылает важный политический сигнал, который задает тон для обсуждений об энергетике и климате до конца года. 

Она также заявила, что G7 призывает к ускорению внедрения возобновляемых источников энергии, и планируется утроение мощности солнечной энергии и увеличение производства офшорной ветровой энергии в семь раз по сравнению с уровнем 2021 года к концу этого десятилетия. 

В прошлом году "Большая семерка" пообещала "прекратить новую прямую государственную поддержку международного сектора энергетики, работающего на ископаемом топливе, к концу 2022 года, за исключением ограниченных обстоятельств, четко определенных каждой страной, которые соответствуют пределу потепления на 1,5 градуса". 

Впрочем, не все члены "Большой семерки" соблюдают это обещание и продолжают финансировать новое производство ископаемого топлива. Страны G7 продолжают переговоры о способах сокращения выбросов транспорта. 

Компромисс был достигнут в отношении инвестиций в разведку и добычу СПГ и природного газа, что косвенно означает, что нельзя инвестировать в разведку новых газовых мощностей.

Напомним, что страны "Большой семерки" вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть на этой неделе, несмотря на то, что нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов.

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