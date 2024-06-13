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Країни G7 нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії

13 червня 2024 15:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Лідери країн G7 погодили розблокувати 50 млрд доларів заморожених активів РФ для України
Саміт країн G7 у Токіо у 2023 році. Фото: AP
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У четвер, 13 червня, в Італії стартує саміт країн G7, де говоритимуть про підтримку України. Наразі країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії. 

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер у  соцмережі Х.

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Лідери країн "Великої сімки" нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених російських коштів. 

"Хороші новини від G7. Ще 50 млрд доларів для України. Для цього ми використовуємо прибуток із заморожених активів розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів. Зараз ми працюємо над деталями", — йдеться в дописі.

Країни G7 нададуть Україні 50 млрд доларів із прибутку від заморожених активів Росії - фото 1
Допис Крістіана Лінднера. Фото: скриншот

Нагадаємо, на саміті "Великої сімки" в Італії 13 червня Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди

Раніше ми писали, що міністри фінансів країн "Великої сімки" викладуть план з використання прибутків із заморожених російських активів для допомоги Україні на зустрічі в Італії. Однак самі активи лишаться неторканими.

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санкції
Німеччина
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