Лидеры стран G7 согласовали разблокировать 50 млрд долларов замороженных активов РФ для Украины

Саммит стран G7 в Токио в 2023 году. Фото: AP

В четверг, 13 июня, в Италии стартует саммит стран G7, где будут говорить о поддержке Украины. В настоящее время страны "Большой семерки" договорились выделить Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России.

Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в соцсети Х.

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"Хорошие новости от G7. Еще 50 млрд долларов для Украины. Для этого мы используем прибыль с замороженных активов – умный инструмент, который демонстрирует Путину наше единство, очень помогает Украине и снимает нагрузку с бюджетов. Сейчас мы работаем над деталями", — говорится в сообщении.

Публикация Кристиана Линднера. Фото: скриншот

Напомним, на саммите "Большой семерки" в Италии 13 июня Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашения

Ранее мы писали, что министры финансов стран "Большой семерки" изложат план по использованию доходов из замороженных российских активов для помощи Украине на встрече в Италии. Однако сами активы останутся нетронутыми.