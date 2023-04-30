Газ у ЄС — у єврозоні скоротили енергоспоживання

Працівник оператора газосховищ. Фото: Naftogaz.com

Європейський Союз успішно пройшов минулий опалювальний сезон, скоротивши споживання природного газу. Країни єврозони перевиконали план з економії на 18% замість 15%.

Про це свідчать дані статистичної служби Європейського союзу, що займається збором статистичної інформації щодо країн-членів ЄС (Євростат).

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Найбільше вдалося скоротити споживання "блакитного палива" Фінляндії. Зокрема, у вересні показник впав на 57,2% проти минулого періоду, у жовтні — на 53%, у листопаді — на майже 30%, у грудні — на 65%, у січні — на 39%, у лютому — на понад 7%.

Суттєво скоротили споживання країни Балтії. Зокрема, у Латвії у вересні показник знизився на майже 44%, у жовтні — на понад 65%, у листопаді — на майже 10%, у грудні — на близько 16%, у січні — на 24%. У лютому споживання зросло на 11,2% у порівнянні з попереднім роком. У Литві у вересні-січні рівень споживання впав на 23%, майже 44%, 30%, 8,5% та майже 36% відповідно. В Естонії у вересні показник впав на 39,1%, у жовтні — на 39,5%, у листопаді — на 31,5%, у грудні — на майже 41%, у січні — на майже 40%. Швеція у вересні скоротила енергоспоживання на 41%, у жовтні — на 39%, у листопаді — на 48%, у грудні — на майже 29%, у січні — на понад 24%, у лютому — на 16,5%.

Хоч у вересні деякі країни єврозони (Австрія, Бельгія, Німеччина, Угорщина, Франція) збільшили споживання газу, проте взимку теж почали економити. Лише Мальта наростила споживання. Зокрема, у грудні — на понад 33%, у січні — на понад 24% %, у лютому — зростання на майже 13%.

Також країни ЄС продовжили ще на рік політичну домовленість щодо зменшення рівня енергоспоживання.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.

Раніше ми писали, що у газових сховищах ЄС збереглися рекордні обсяги газу після досить теплої зими. Таке сталось уперше за десять років.