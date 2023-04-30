Дефіцит бюджету Росії може перевищити прогнози у 2023-му — Мінфін РФ

Голова Міністерства фінансів Антон Силуанов. Фото: Мінфін Росії

У Міністерстві фінансів Росії заявили, що рівень дефіциту федерального бюджету поточного року може перевищити прогноз. Причиною називають падіння доходів від нафти та природного газу.

Про це розповів очільник відомства Антон Силуанов, передає російський "Інтерфакс".

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Як пояснив голова Мінфіну РФ, цього року витрати можуть перевищити доходи на 2% ВВП, близько 3 трлн рублів до кінця квітня.

"Поки що орієнтири ці не змінюємо, але сказати, що буде рівно 2%, це означає давати неправильні оцінки. Подивимося, що буде з нафтогазовими прибутками... Нафтогаз нас підкошує", — сказав російський міністр.

За його словами, Росії вдалося, попри санкції, утримати обсяги експорту і сирої нафти, і нафтопродуктів. Однак сировинні доходи бюджету впали майже удвічі.

Так, у першому кварталі зібрали 1,6 трлн рублів нафтогазових податків, тоді як торік показник становив 2,9 трлн рублів. Збори з несировинних секторів економіки впали на 9%, і за підсумком січня-березня держказна отримала "дірку" у 2,4 трлн рублів.

Водночас урядові витрати зростають, оскільки сотні мільярдів йдуть на оплату оборонних замовлень.

З метою "залатування" дірок, Мінфін оголосив про разовий збір із великого бізнесу на 300 млрд рублів, змінив формулу податку на видобуток корисних копалин для нафти (ще на 600 млрд рублів), планує скасувати багатомільярдні субсидії нафтовим підприємствам.

Нагадаємо, Росія зобов'язана виплатити НАК "Нафтогаз Україна" 5 млрд доларів за протиправно захоплені активи в Криму. Такий вердикт Арбітражного трибуналу при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

Нещодавно Європейський Союз та Сполучені Штати домовилися протистояти будь-яким спробам росії дестабілізувати глобальні енергетичні ринки. Також представники США разом шукатимуть способи перекрити лазівки для обходу антиросійських санкцій.