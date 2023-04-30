Газ в ЕС — в еврозоне сократили энергопотребление

Работник оператора газохранилищ. Фото: Naftogaz.com

Европейский Союз успешно прошел прошлый отопительный сезон, сократив потребление природного газа. Страны еврозоны перевыполнили план по экономии на 18% вместо 15%.

Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза, занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС (Евростат).

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Больше всего удалось сократить потребление "голубого топлива" Финляндии. В частности, в сентябре показатель упал на 57,2% против прошлого периода, в октябре — на 53%, в ноябре — почти на 30%, в декабре — на 65%, в январе — на 39%, в феврале — более чем на 7 %.

Значительно сократили потребление страны Балтии. В частности, в Латвии в сентябре показатель снизился почти на 44%, в октябре — на более 65%, в ноябре — почти на 10%, в декабре — на около 16%, в январе — на 24%. В феврале потребление выросло на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. В Литве в сентябре-январе уровень потребления упал на 23%, почти на 44%, 30%, 8,5% и почти на 36% соответственно. В Эстонии в сентябре показатель упал на 39,1%, в октябре — на 39,5%, в ноябре — на 31,5%, в декабре — почти на 41%, в январе — почти на 40%. Швеция в сентябре сократила энергопотребление на 41%, в октябре — на 39%, в ноябре — на 48%, в декабре — почти на 29%, в январе — более чем на 24%, в феврале — на 16,5%.

Хотя в сентябре некоторые страны еврозоны (Австрия, Бельгия, Германия, Венгрия, Франция) увеличили потребление газа, однако зимой начали экономить. Только Мальта нарастила потребление. В частности, в декабре — более 33%, в январе — более 24%, в феврале — рост почти на 13%.

Также страны ЕС продлили еще на год политическую договоренность об уменьшении уровня энергопотребления.

Напомним, в Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Ранее мы писали, что в газовых хранилищах ЕС сохранились рекордные объемы газа после достаточно теплой зимы. Такое произошло впервые за десять лет.