Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Страны ЕС успешно сократили потребление газа arrow

Страны ЕС успешно сократили потребление газа

30 апреля 2023 13:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Газ в ЕС — в еврозоне сократили энергопотребление
Работник оператора газохранилищ. Фото: Naftogaz.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Европейский Союз успешно прошел прошлый отопительный сезон, сократив потребление природного газа. Страны еврозоны перевыполнили план по экономии на 18% вместо 15%.

Об этом свидетельствуют данные статистической службы Европейского союза, занимающейся сбором статистической информации по странам-членам ЕС (Евростат).

Читайте также:

Как изменилось энергопотребление в ЕС

Больше всего удалось сократить потребление "голубого топлива" Финляндии. В частности, в сентябре показатель упал на 57,2% против прошлого периода, в октябре — на 53%, в ноябре — почти на 30%, в декабре — на 65%, в январе — на 39%, в феврале — более чем на 7 %.

Значительно сократили потребление страны Балтии. В частности, в Латвии в сентябре показатель снизился почти на 44%, в октябре — на более 65%, в ноябре — почти на 10%, в декабре — на около 16%, в январе — на 24%. В феврале потребление выросло на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. В Литве в сентябре-январе уровень потребления упал на 23%, почти на 44%, 30%, 8,5% и почти на 36% соответственно. В Эстонии в сентябре показатель упал на 39,1%, в октябре — на 39,5%, в ноябре — на 31,5%, в декабре — почти на 41%, в январе — почти на 40%. Швеция в сентябре сократила энергопотребление на 41%, в октябре — на 39%, в ноябре — на 48%, в декабре — почти на 29%, в январе — более чем на 24%, в феврале — на 16,5%.

Хотя в сентябре некоторые страны еврозоны (Австрия, Бельгия, Германия, Венгрия, Франция) увеличили потребление газа, однако зимой начали экономить. Только Мальта нарастила потребление. В частности, в декабре — более 33%, в январе — более 24%, в феврале — рост почти на 13%.

Также страны ЕС продлили еще на год политическую договоренность об уменьшении уровня энергопотребления.

Напомним, в Министерстве финансов России заявили, что уровень дефицита федерального бюджета в текущем году может превысить прогноз. Причиной называют падение доходов от нефти и природного газа.

Ранее мы писали, что в газовых хранилищах ЕС сохранились рекордные объемы газа после достаточно теплой зимы. Такое произошло впервые за десять лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас