Борги за кредитами — що робити клієнтам банків у 2024 році

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на тлі війни частка непрацюючих кредитів залишається непомірно високою. Відомо, які програми пропонують банківські установи для розв'язання ситуацій, коли клієнти не можуть оплатити заборгованість за кредитами.

Про це повідомляє видання Delo.ua.

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Ситуація з непрацюючими кредитами в Україні

За даними Національного банку України (НБУ), у травні частка непрацюючих кредитів (NPL) скоротилась на 0,5 в.п., до 35,5%, проти квітня.

Обсяг скоротився на 20,6 млн гривень, водночас обсяг кредитів, який надали банки — 17,7 млрд грн.

До повномасштабної війни частка непрацюючих кредитів у фінустановах скорочувалася поступово з 2018 року, коли рівень становив 55%. До березня 2022-го показник знизився до 27%.

Як діяти боржникам у 2024 році

Фінустанови пропонують клієнтам кредитні канікули та реструктуризацію. Водночас, на боржників за кредитами чекають проблеми, щоб цього не сталося, потрібно не намагатися приховати проблему від банківської установи, тобто уникнути сплати боргу. Саме така поведінка може суттєво ускладнити можливості врегулювання ситуації.

За правилами, кредитні канікули доступні тим споживачам, в яких ще немає простроченої заборгованості. Йдеться про можливість зменшити фінансове навантаження за рахунок скорочення обов’язкового платежу з 2,99% до 0,5%. Проте саме на час дії канікул користування кредиткою буде недоступне.

"Як тільки позичальник розуміє, що в нього складається ситуація, за якої сплата регулярного платежу неможлива, треба звернутися до кредитора та пояснити ситуацію. Слід бути готовим, що банк попросить підтвердити документально правдивість обставин, що заважають виконанню зобов’язань за кредитом. Наприклад, надати документ, який підтверджує звільнення, довідку з медичного закладу, якщо проблема виникла через тимчасову непрацездатність тощо. Не треба ставитися до таких запитів агресивно", — цитує видання банкірів.

Зокрема, в державному "Ощадбанку" стверджують, що йдуть назустріч клієнтам в обранні оптимального рішення для реструктуризації кредитного боргу. Банк проаналізує кожного такого споживача окремо, залежно від наданої інформації, фінансового стану, наявності документальних підтверджень фінансових проблем.

Фінустанова пропонує кілька варіантів реструктуризації:

збільшення тривалості кредиту;

перенесення дат платежів;

скорочення відсоткової ставки;

встановлення нової відсоткової ставки на рівні 0,01%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні військові мають право на пільги за кредитами. Вони передбачають звільнення від необхідності сплати відсотків, штрафних санкцій, пені за несвоєчасне обслуговування платежів за кредитами.

Ми також писали, що у квітні 2024 року українські банки змінили ставки за кредитами та депозитами для населення. Вони стали дещо нижчими.