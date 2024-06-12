Долги по кредитам — что делать клиентам банков в 2024 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на фоне войны доля неработающих кредитов остается непомерно высокой. Известно, какие программы предлагают банковские учреждения по разрешению ситуаций, когда клиенты не могут оплатить задолженность по кредитам.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

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Ситуация с неработающими кредитами в Украине

По данным Национального банка Украины (НБУ), в мае доля неработающих кредитов (NPL) сократилась на 0,5 п.п., до 35,5%, против апреля.

Объем сократился на 20,6 млн гривен, в то же время объем кредитов, предоставленных банками — 17,7 млрд грн.

До полномасштабной войны доля неработающих кредитов в финучреждениях сокращалась постепенно с 2018 года, когда уровень составлял 55%. К марту 2022 года показатель снизился до 27%.

Как действовать должникам в 2024 году

Финучреждения предлагают клиентам кредитные каникулы и реструктуризацию. В то же время, должников по кредитам ждут проблемы, чтобы этого не произошло, нужно не пытаться скрыть проблему от банковского учреждения, то есть избежать уплаты долга. Именно такое поведение может существенно усложнить возможности урегулирования ситуации.

По правилам, кредитные каникулы доступны тем потребителям, у которых еще нет просроченной задолженности. Речь идет о возможности снизить финансовую нагрузку за счет сокращения обязательного платежа с 2,99% до 0,5%. Однако именно во время действия каникул пользование кредиткой будет недоступно.

"Как только заемщик понимает, что у него складывается ситуация, при которой уплата регулярного платежа невозможна, нужно обратиться к кредитору и объяснить ситуацию. Следует быть готовым, что банк попросит подтвердить документально правдивость обстоятельств, мешающих выполнению обязательств по кредиту. Например, предоставить документ, подтверждающий увольнение, справку из медицинского учреждения, если проблема возникла из-за временной нетрудоспособности и т.п. Не нужно относиться к таким запросам агрессивно", — цитирует издание банкиров.

В частности, в государственном "Ощадбанке" утверждают, что идут навстречу клиентам в избрании оптимального решения для реструктуризации кредитного долга. Банк проанализирует каждого такого потребителя отдельно в зависимости от предоставленной информации, финансового состояния, наличия документальных подтверждений финансовых проблем.

Финучреждение предлагает несколько вариантов реструктуризации:

увеличение продолжительности кредита;

перенос дат платежей;

сокращение процентной ставки;

установление новой процентной ставки на уровне 0,01%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военные имеют право на льготы по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Мы также писали, что в апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.