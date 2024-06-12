Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Кредитная яма — что делать должникам при отсутствии денег в 2024 году arrow

Кредитная яма — что делать должникам при отсутствии денег в 2024 году

12 июня 2024 11:03
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги по кредитам — что делать клиентам банков в 2024 году
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине на фоне войны доля неработающих кредитов остается непомерно высокой. Известно, какие программы предлагают банковские учреждения по разрешению ситуаций, когда клиенты не могут оплатить задолженность по кредитам.

Об этом сообщает издание Delo.ua.

Читайте также:

Ситуация с неработающими кредитами в Украине

По данным Национального банка Украины (НБУ), в мае доля неработающих кредитов (NPL) сократилась на 0,5 п.п., до 35,5%, против апреля.

Объем сократился на 20,6 млн гривен, в то же время объем кредитов, предоставленных банками — 17,7 млрд грн.

До полномасштабной войны доля неработающих кредитов в финучреждениях сокращалась постепенно с 2018 года, когда уровень составлял 55%. К марту 2022 года показатель снизился до 27%.

Как действовать должникам в 2024 году

Финучреждения предлагают клиентам кредитные каникулы и реструктуризацию. В то же время, должников по кредитам ждут проблемы, чтобы этого не произошло, нужно не пытаться скрыть проблему от банковского учреждения, то есть избежать уплаты долга. Именно такое поведение может существенно усложнить возможности урегулирования ситуации.

По правилам, кредитные каникулы доступны тем потребителям, у которых еще нет просроченной задолженности. Речь идет о возможности снизить финансовую нагрузку за счет сокращения обязательного платежа с 2,99% до 0,5%. Однако именно во время действия каникул пользование кредиткой будет недоступно.

"Как только заемщик понимает, что у него складывается ситуация, при которой уплата регулярного платежа невозможна, нужно обратиться к кредитору и объяснить ситуацию. Следует быть готовым, что банк попросит подтвердить документально правдивость обстоятельств, мешающих выполнению обязательств по кредиту. Например, предоставить документ, подтверждающий увольнение, справку из медицинского учреждения, если проблема возникла из-за временной нетрудоспособности и т.п. Не нужно относиться к таким запросам агрессивно", — цитирует издание банкиров.

В частности, в государственном "Ощадбанке" утверждают, что идут навстречу клиентам в избрании оптимального решения для реструктуризации кредитного долга. Банк проанализирует каждого такого потребителя отдельно в зависимости от предоставленной информации, финансового состояния, наличия документальных подтверждений финансовых проблем.

Финучреждение предлагает несколько вариантов реструктуризации:

  • увеличение продолжительности кредита;
  • перенос дат платежей;
  • сокращение процентной ставки;
  • установление новой процентной ставки на уровне 0,01%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине военные имеют право на льготы по кредитам. Они предусматривают избавление от необходимости уплаты процентов, штрафных санкций, пени за несвоевременное обслуживание платежей по кредитам.

Мы также писали, что в апреле 2024 года украинские банки изменили ставки по кредитам и депозитам для населения. Они стали несколько ниже.

кредиты
Ощадбанк
банки
долги
финансы
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина