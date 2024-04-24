Банки можуть списати кредити повністю — які саме та за яких умов

Дівчина біля рекламного стенду. Фото: УНІАН

Банки в Україні можуть анулювати заборгованість по кредиту на житло, якщо воно було зруйноване в ході бойових дій. Проте є певні умови.

Про це розповіли в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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Кому можуть повністю списати кредит

У повідомленні сказано, що кредит можуть списати, якщо у людини не було заборогованості по ньому до 23 лютого 2022 року.

Також потрібно, щоб площа знищеної домівки має не перевищувати наступні розміри:

квартири — 140 квадратних метрів;

приватного будинку — 250 квадратних метрів.

Якщо умови виконані, необхідно зібрати відповідні документи і передати їх в банк. Якщо позитивне рішення приймуть, держава компенсує кошти.

Чи можна не платити кредити під час війни

Згідно з Законом України 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану", який ухвалили у березні 2022 року, банки не можуть нараховувати українцям штрафи за несплату кредиту та підвищувати відсоток позики. Так триватиме увесь воєнний стан та 30 днів після нього.

Проте треба пам'ятати, що борг по кредиту все одно накопичується і його доведеться погасити після війни. Тому, якщо у людини є можливість сплачувати кредит, найкраще сплачувати з відсотками.

У разі, якщо можливості сплачувати кредити не має, краще звернутися до банку з заявою про надання кредитних канікул. Важливо зазначити, що ухвалення банком такого рішення є його правом, а не обов’язком.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні запрацював Міжнародний реєстр збитків (МРЗ). Від початку квітня фізичні особи можуть подавати заявки на отримання компенсації за пошкоджене або знищене через війну житло.

Ми також писали, що Німеччина пропонує партнерам у Євросоюзі створення нового інвестиційного фонду для підтримки інвестицій приватного сектору в Україну. Ця ініціатива спрямована на допомогу вирішенню проблеми величезних витрат на відновлення після війни.