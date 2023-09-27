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Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії

27 вересня 2023 12:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
Криптобіржа Binance. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Криптовалютна біржа Binance заявила про повний вихід із російського ринку. Окрім того, весь свій бізнес в РФ продадуть компанії CommEX. 

Про це йдеться на сайті Binance.

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У компанії наголосили, щоб забезпечити плавний процес для існуючих російських користувачів, процес виходу з системи триватиме до одного року. Всі активи існуючих російських користувачів знаходяться в безпеці і надійно захищені.

"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо відповідності. Ми як і раніше впевнені в довгостроковому зростанні індустрії Web3 у всьому світі та зосередимо нашу енергію на понад 100 країнах, у яких ми працюємо", — сказав головний спеціаліст із відповідності Binance Ной Перлман. 

Повідомляється, що Binance та CommEX співпрацюватимуть, щоб інформувати користувачів про те, як перенести свої активи на іншу платформу. Протягом наступних кількох місяців Binance припинить роботу всіх обмінних сервісів і бізнес-напрямків у Росії. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що деякі іноземні компанії, які намагаються вийти з Росії, зіткнулися зі значним стрибком витрат. Так, РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну вимагає більших знижок на цінники активів, які хочуть продати іноземні компанії.

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