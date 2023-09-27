Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
Криптовалютная биржа Binance заявила о полном выходе из российского рынка. Кроме того, весь свой бизнес в РФ будет продан компании CommEX.
Об этом говорится на сайте Binance.
Выход Binance с рынка России
В компании подчеркнули, чтобы обеспечить плавный процесс для существующих российских пользователей, процесс выхода из системы будет продолжаться до одного года. Все активы существующих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены.
"Смотря в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соответствию. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии Web3 во всем мире и сосредоточим нашу энергию на более чем 100 странах, в которых мы работаем", — сказал главный специалист по соответствию Binance Ной Перлман.
Binance и CommEX будут сотрудничать, чтобы информировать пользователей о том, как перенести свои активы на другую платформу. В течение нескольких месяцев Binance прекратит работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.
Напомним, недавно мы писали, что некоторые иностранные компании, пытающиеся выйти из России, столкнулись со значительным скачком расходов. Так, РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину требует больших скидок на ценники активов, которые хотят продать иностранные компании.