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Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России

27 сентября 2023 12:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Криптобиржа Binance объявила о полном выходе из России
Криптобиржа Binance. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Криптовалютная биржа Binance заявила о полном выходе из российского рынка. Кроме того, весь свой бизнес в РФ будет продан компании CommEX.

Об этом говорится на сайте Binance.

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В компании подчеркнули, чтобы обеспечить плавный процесс для существующих российских пользователей, процесс выхода из системы будет продолжаться до одного года. Все активы существующих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены.

"Смотря в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соответствию. Мы по-прежнему уверены в долгосрочном росте индустрии Web3 во всем мире и сосредоточим нашу энергию на более чем 100 странах, в которых мы работаем", сказал главный специалист по соответствию Binance Ной Перлман.

Binance и CommEX будут сотрудничать, чтобы информировать пользователей о том, как перенести свои активы на другую платформу. В течение нескольких месяцев Binance прекратит работу всех обменных сервисов и бизнес-направлений в России.

Напомним, недавно мы писали, что некоторые иностранные компании, пытающиеся выйти из России, столкнулись со значительным скачком расходов. Так, РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину требует больших скидок на ценники активов, которые хотят продать иностранные компании.

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