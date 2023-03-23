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КСУ визнав незаконним стягнення з пенсіонерів-боржників до 50% виплати

23 березня 2023 10:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — КСУ визнав незаконним стягнення з боржників частини виплат
Суд дійшов до такого висновку після розгляду скарги пенсіонера
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні Пенсійний фонд не зможе стягувати до 50% коштів з основного розміру пенсії громадян за рішенням суду. Йдеться про тих, хто має заборгованість перед державою.

Таке рішення ухвалив Другий сенат Конституційного суду, інформує його пресслужба.

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Незаконність стягнення боргів

За інформацією пресслужби, суд визнав неконституційними норми законодавства, що передбачають можливість відрахування до 50% пенсії як стягнення з боржника, оскільки гарантії виплати будуть нижче прожиткового мінімуму.

Суд дійшов до такого висновку після розгляду конституційної скарги одного з пенсіонерів.

Як йдеться у судовому рішенні, "людину позбавили мінімальних соціальних благ і захисту від бідності через примусове виконання рішення". Тоді як в Україні розмір пенсії не може бути нижчою за розмір прожиткового мінімуму.

"Конституційний Суд України захистив гарантованість пенсії, яка є основним джерелом існування, у розмірі, не нижчому за прожитковий мінімум", — йдеться в повідомленні.

Списання боргу з пенсійних рахунків

Відповідно до чинного законодавства, ПФУ має право списувати кошти у пенсіонерів-боржників на підставі рішення виконавчої служби або приватного виконавця. Йдеться про будь-яку заборгованість громадянина: вчасно непогашені кредити, аліменти, штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Списання боргу відбуватиметься з рахунків боржника до повного погашення.

Пенсійний фонд може забирати частину заборгованості на підставі:

  • судового рішення, постанови та вироку (за майновими стягненнями);
  • виконавчого напису нотаріуса (розпорядження щодо стягнення грошових сум чи витребування від боржника майна, здійснене на документах, що встановлюють борг);
  • інших рішень або постанов, виконання яких відбувається аналогічно до виконання судових рішень.

При цьому скоротитися розмір пенсійних виплат може тільки у випадку, коли у громадянина немає жодних інших коштів на банківських рахунках чи немає майна, достатнього для покриття боргу у повному обсязі.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні у громадян літнього віку невдовзі можуть збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) діє відповідний механізм.

Громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити у спрощеному порядку. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

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