Пенсии в Украине - КСУ признал незаконным взыскание с должников части выплат

КСУ признал незаконным взыскание с пенсионеров-должников до 50% выплаты
В Украине Пенсионный фонд не сможет взимать до 50% средств из основного размера пенсии граждан по решению суда. Речь идет о тех, кто имеет задолженность перед государством.
Такое решение принял Второй сенат Конституционного суда, сообщает его пресс-служба.
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Незаконность взыскания долгов
По информации пресс-службы, суд признал неконституционными нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии в виде взыскания с должника, поскольку гарантии выплаты будут ниже прожиточного минимума.
Суд пришел к такому выводу после рассмотрения конституционной жалобы одного из пенсионеров.
Как говорится в судебном решении, "человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения". Тогда как в Украине размер пенсии не может быть ниже размера прожиточного минимума.
"Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере, не ниже прожиточного минимума", — говорится в сообщении.
Списание долга с пенсионных счетов
Согласно действующему законодательству, ПФУ имеет право списывать средства у пенсионеров-должников на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя. Речь идет о любой задолженности гражданина: вовремя непогашенные кредиты, алименты, штрафы за нарушение ПДД.
Списание долга будет происходить со счетов должника до полного погашения.
Пенсионный фонд может забирать часть задолженности на основании:
- судебного решения, постановления и приговора (по имущественным взысканиям);
- исполнительной надписи нотариуса (распоряжение по взысканию денежных сумм или истребование от должника имущества, осуществленное на документах, устанавливающих долг);
- других решений или постановлений, исполнение которых происходит аналогично исполнению судебных решений.
При этом сократиться размер пенсионных выплат может только в случае, когда у гражданина нет никаких других средств на банковских счетах или нет имущества, достаточного для покрытия долга в полном объеме.
Больше о пенсиях
Напомним, в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) действует соответствующим механизмом.
Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".