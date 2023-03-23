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КСУ признал незаконным взыскание с пенсионеров-должников до 50% выплаты

23 марта 2023 10:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине - КСУ признал незаконным взыскание с должников части выплат
Суд пришел к такому выводу после рассмотрения жалобы пенсионера
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине Пенсионный фонд не сможет взимать до 50% средств из основного размера пенсии граждан по решению суда. Речь идет о тех, кто имеет задолженность перед государством.

Такое решение принял Второй сенат Конституционного суда, сообщает его пресс-служба.

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Незаконность взыскания долгов

По информации пресс-службы, суд признал неконституционными нормы законодательства, предусматривающие возможность отчисления до 50% пенсии в виде взыскания с должника, поскольку гарантии выплаты будут ниже прожиточного минимума.

Суд пришел к такому выводу после рассмотрения конституционной жалобы одного из пенсионеров.

Как говорится в судебном решении, "человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения". Тогда как в Украине размер пенсии не может быть ниже размера прожиточного минимума.

"Конституционный Суд Украины защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере, не ниже прожиточного минимума", — говорится в сообщении.

Списание долга с пенсионных счетов

Согласно действующему законодательству, ПФУ имеет право списывать средства у пенсионеров-должников на основании решения исполнительной службы или частного исполнителя. Речь идет о любой задолженности гражданина: вовремя непогашенные кредиты, алименты, штрафы за нарушение ПДД.

Списание долга будет происходить со счетов должника до полного погашения.

Пенсионный фонд может забирать часть задолженности на основании:

  • судебного решения, постановления и приговора (по имущественным взысканиям);
  • исполнительной надписи нотариуса (распоряжение по взысканию денежных сумм или истребование от должника имущества, осуществленное на документах, устанавливающих долг);
  • других решений или постановлений, исполнение которых происходит аналогично исполнению судебных решений.

При этом сократиться размер пенсионных выплат может только в случае, когда у гражданина нет никаких других средств на банковских счетах или нет имущества, достаточного для покрытия долга в полном объеме.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине у пожилых людей вскоре могут увеличиться размеры пенсий за счет благотворительных взносов меценатов. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) действует соответствующим механизмом.

Граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, смогут его докупить в упрощенном порядке. Сделать это можно с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

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