Куди йдуть державні мільярди: ТОП-10 тендерів останнього тижня літа

Ремонт доріг. Фото: google.com

З 28 серпня по 2 вересня в системі Prozorro оприлюднено 55 тисяч повідомлень про закупівлі на загальну суму 17,89 млрд грн.

Зокрема, проведено тендери на ремонти доріг на 2,96 млрд грн, або 17% від усіх закупівель, йдеться в матеріалі "Наші гроші".

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Топ-10 тендерів минулого тижня

Найбільше державних коштів, розподілених на тендерах минулого тижня, а саме 838 млн грн — має бути спрямовано на капітальний ремонт автодороги місцевого значення "Гупалівка — Дмухайлівка — Магдалинівка" в Дніпропетровській області. Замовником ремонту є Дніпропетровська обласна держадміністрація.

На другому місці за об’ємом отриманих від держави коштів — Укрзалізниця, яка закупила дизелю на 799 млн грн.

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Найбільша гідрогенеруюча компанія України, включена до переліку 15 найбільших підприємств державного сектору економіки, — "Укргідроенерго" — минулого тижня закупила регулятори швидкості та шафи вимірювання рівнів води на 601 млн грн.

На четвертому місці в рейтингу найбільших тендерів минулого тижня — знову Дніпропетровська ОДА, яка планує відремонтувати автодорогу місцевого значення "Шолохове — Токівське — Мар’янське" за 447 млн грн.

Далі — Запорізька ОДА, яка реконструює водовід до села Люцерна Вільнянського району на суму 424 млн грн.

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Нацгвардія запланувала капітальний ремонт комплексної 3-поверхової будівлі за 345 млн грн. Зазначена сума — шоста за величиною в рейтингу тендерів минулого тижня.

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" закупило технічні засоби та програмне забезпечення верхнього рівня для модифікації системи внутрішньореакторного контролю енергоблока №2 Хмельницької АЕС на 322 млн грн.

На восьмому місці в Топ-10 — держпідприємство "Агентство місцевих доріг Полтавської області", яке ремонтує ділянку автодороги місцевого значення "Мала Рублівка — Рунівщина" за 307 млн грн.

Далі — Львівська ОДА, яка запланувала витратити на ремонт ділянки автодороги місцевого значення "Ясениця — Новий Кропивник" 300 млн грн.

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Замикає десятку найбільших тендерів тижня — комунальне підприємство Київміськдержадміністрації "Інформатика", яке за 298 млн грн закупило обладнання для керування зовнішнім освітленням.

Отже, чотири з 10 найбільших тендерів минулого тижня — це кошти на ремонт доріг місцевого значення.

Нагадаємо, минулого тижня, 21-27 серпня, рейтинг найбільших витрат державних коштів на майданчику Prozorro очолили також тендери на ремонти доріг. Далі йдуть закупівлі для АТ "Укрзалізниця" та Міністерства оборони України.

