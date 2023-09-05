Куда идут государственные миллиарды: ТОП-10 тендеров последней недели лета

Ремонт дорог. Фото: google.com

С 28 августа по 2 сентября в системе Prozorro обнародовано 55 тысяч сообщений о закупках на общую сумму 17,89 млрд грн.

В частности, проведены тендеры на ремонт дорог на 2,96 млрд грн, или 17% от всех закупок, говорится в материале "Наші гроші".

Читайте также:

Топ-10 тендеров прошлой недели

Больше всего государственных средств, распределенных на тендерах прошлой недели, а именно 838 млн грн — должно быть направлено на капитальный ремонт автодороги местного значения "Гупаловка - Дмухайловка - Магдалиновка" в Днепропетровской области. Заказчиком ремонта является Днепропетровская облгосадминистрация.

На втором месте по объему полученных от государства средств — Укрзализныця, закупившая дизеля на 799 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал на Донбассе: прифронтовый город провел миллионный тендер на ремонт дороги

Крупнейшая гидрогенерирующая компания Украины, включенная в перечень 15 крупнейших предприятий государственного сектора экономики, — "Укргидроэнерго" — на прошлой неделе закупила регуляторы скорости и шкафы измерения уровней воды на 601 млн грн.

На четвертом месте в рейтинге крупнейших тендеров прошлой недели — снова Днепропетровская ОГА, которая планирует отремонтировать автодорогу местного значения "Шолохово — Токовское — Марьянское" за 447 млн грн.

Далее – Запорожская ОГА, которая реконструирует водовод к селу Люцерна Вольнянского района на сумму 424 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ремонты судов и вузов: эксперты составили рейтинг самых дорогих тендеров в Одесской области

Нацгвардия запланировала капитальный ремонт комплексного 3-этажного здания за 345 млн грн. Указанная сумма — шестая по величине в рейтинге тендеров на прошлой неделе.

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" закупило технические средства и программное обеспечение верхнего уровня для модификации системы внутриреакторного контроля 2-го энергоблока Хмельницкой АЭС на 322 млн грн.

На восьмом месте в Топ-10 — госпредприятие "Агентство местных дорог Полтавской области", которое ремонтирует участок автодороги местного значения "Мала Рубливка — Рунивщина" за 307 млн грн.

Далее — Львовская ОГА, которая запланировала потратить на ремонт участка автодороги местного значения "Ясеница — Новый Кропивник" 300 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Термометр за сумасшедшие деньги: детский сад в Кременчуге удивил тендером

Замыкает десятку крупнейших тендеров недели — коммунальное предприятие Киевгоргосадминистрации "Информатика", которое за 298 млн грн закупило оборудование для управления внешним освещением.

Итак, четыре из 10 крупнейших тендеров на прошлой неделе — это средства на ремонт дорог местного значения.

Напомним, на прошлой неделе, 21-27 августа, рейтинг самых больших расходов государственных средств на площадке Prozorro также возглавили тендеры на ремонт дорог. Далее следуют закупки для АО "Укрзализныця" и Министерства обороны Украины.