Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів arrow

Мільйонні держвитрати: що в рейтингу найбільших тендерів

29 серпня 2023 11:43
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери в Україні — що в рейтингу найбільших витрат держкоштів
Ремонт дороги. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Рейтинг найбільших витрат державних коштів на майданчику Prozorro минулого тижня, 21-27 серпня, очолили ремонти доріг в Україні. Далі йдуть закупівлі для АТ "Укрзалізниця" та Міністерства оборони України.

Такі дані навів народний депутат, заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк у Telegram.

Читайте також:

Рейтинг закупівель в Україні

Нардеп оприлюднив список із десяти тендерів з найбільш значними сумами, угоди за якими вже погоджені. У серпні витрачали державні гроші на наступні потреби:

  • 996 млн грн — гроші пішли на утримання автодоріг місцевого значення на Полтавщині;
  • 810 млн грн — закупівля газу для Укрзалізниці;
  • 689 млн грн — на харчові продукти для армії від Міноборони;
  • 670 млн грн — на автодороги на Вінниччині;
  • 605 млн грн — на ремонт багатоповерхівки в Ірпені на Київщині;
  • 604 млн грн — продукти харчування для армії;
  • 418 млн грн — переоснащення програмно-технічного комплексу Ovation для "Укргідроенерго";
  • 285 млн грн — на автодороги Калуського району на Івано-Франківщині;
  • 203 млн грн — на ремонт автодороги Гракове — Базаліївка;
  • 201 млн грн — на електрики для "Криворізької теплоцентралі".

Більше про тендери

Нагадаємо, столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у столиці черговий скандал із витрачанням бюджетних коштів. Цього разу Київзеленбуд планував витратити цілих 5 мільйонів гривень на ремонт парку "Вічної слави".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

None

Головні новини 28 серпня: просування ЗСУ, "очі" ГУР у Криму, самогубство полковника СБУ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз