Кулеба рассказал, как McDonald's вернулся в Украину и при чем здесь Блинкен

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лично просил госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы сеть заведений фаст-фуд McDonald's вернулась в Украину. Параллельно МИД работает над тем, чтобы вернуть другие мировые бренды.

Об этом он рассказал в интервью Натальи Мосейчук.

Читайте также:

Как вернулся McDonald's в Украину

"Когда нужно было McDonald's вернуть в Украину, я сказал Блинкену: "Верни McDonald's в Украину". Присутствие McDonald's в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь можно работать. Это тысячи подрядчиков, которые поставляют McDonald's рабочие места. И да, я позвонил Блинкену по другим вопросам и наконец говорю: "Тони, а что вообще за непорядок?" Что это за отношение такое к нам?" — рассказал Кулеба.

Сейчас, по словам Кулебы, МИД работает над возвращением других мировых брендов в Украину. В частности, Ikea, H&M, Zara.

"Мы работали над Ikea, H&M, Zara, эти все бренды базовые, которые должны быть. Да, я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это прибавит", — сказал Кулеба.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что международная поддержка имеет большое значение для достижения победы Украиной. Также, по его словам, поражение РФ в войне против Украины будет для агрессорки справедливым и изменит "траекторию самой России".

Кулеба рассказал о шансах нашей страны на продолжение международной поддержки 2024 года. Речь идет о финансовой и военной помощи.