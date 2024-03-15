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Курс биткоина обвалился после рекордного роста — сколько сейчас стоит криптовалюта

15 марта 2024 13:37
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Стоимость биткоина резко снизилась после рекордного роста
Криптовалюта BTC. Фото: Pexels
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Цены на биткоин внезапно рухнули в пятницу, 15 марта, после продолжительного роста. Курс самой дорогой криптовалюты снизился на 10% до 66,1 тысячи долларов, уступив свои рекордные позиции. Стоимость биткоина на этой неделе вырастала до 73,8 тысячи долларов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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К моменту написания материала за самую дорогую криптовалюту давали около 67 тысяч долларов.

Курс биткоина к доллару
Курс биткоина к доллару. Фото: Google

С начала 2024 года стоимость этой криптовалюты выросла на 70 процентов. Среди факторов, способствовавших этому ралли, упоминались неопределенность в мировой экономике, повышенный интерес к биткоин-ETF (биржевым фондам), а также ожидания будущего халвинга, запланированного на апрель. Халвинг приведет к уменьшению награды за майнинг биткоина.

Напомним, мы рассказывали, почему дорожает биткоин и чего ждать в марте. В этом году его цена в среднем выросла на 50%, причем основная часть этого роста произошла за последние несколько недель.

Также мы писали, что курс биткоина может обвалиться в ближайшее время. Стоимость самой дорогой криптовалюты может упасть до 58-59 тысяч долларов США в ближайшем будущем.

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