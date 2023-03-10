Курс долара — фінансисти прогнозують, буде валюта по 30 чи 50 грн

Розвиток подій залежить від низки факторів

На українському валютному ринку ситуація демонструє упевнену стабільність, однак у подальшому курс американської валюти може або впасти до 30 грн, або відчутно підскочити до 50 грн. Розвиток подій залежить від низки факторів.

Про це написав президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак у соцмережі Facebook.

Позитивний прогноз на валютному ринку

Фінансист зауважив, що зараз спрогнозувати розвиток ситуації на валютному ринку вкрай складно, оскільки "варіанти можуть бути взаємосуперечливі".

Відповідно до позитивного прогнозу, то за ним долар може коштувати у цінових межах 30-35 гривень за умови подальших мільярдних західних вливань в Україну.

"Що буде далі з курсом? Насправді ніхто не знає. Може бути і 30-35 грн/дол., якщо Захід і надалі підтримуватиме Україну, фінансуватиме відновлення та модернізацію, членство України в ЄС та НАТО стане реальністю", — зазначив він.

Негативний прогноз

Однак, згідно з негативним прогнозом, американська валюта може підскочити до позначки 50 грн/дол. У разі такого сценарію, експерт радить розкладати заощадження у "різні кошики". Одну частину накопичень можна залишити у гривні, а іншу — у доларах.

"Може бути 50 гривень за долар і гірше за певних кризових сценаріїв. Звичайно, більша частина накопичень має бути в нашій національній валюті. Краще не в готівкових, а в прибуткових фінансових інструментах", — резюмував Тарас Козак.

Скільки валюта коштує сьогодні

У п'ятницю, 10 березня, ціни на американську валюту знову просіли. За даними фінансового порталу Мinfin, долар у середньому коштує:

купівля — 38,37 гривні (у четвер — 38,45 гривні),

продаж — 38,48 гривні (у четвер — 38,60 гривні).

Чи опуститься курс до довоєнного періоду

На думку голови фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, немає чинників, здатних повернути курс, що був до війни. За його словами, підстав для істотного просідання курсу нема.

На думку політика, рівень інфляції у 22% за підсумками минулого року в країні вже ніколи "не відіграється", хоч він був дещо меншим за прогнози, які озвучували на початку війни.

Гетманцев пояснив, що так сталося через те, що Національний банк України (НБУ) одразу зафіксував курс, мінімізувавши розвиток девальваційно-інфляційної спіралі.

З-поміж факторів, які позитивно позначилися на стабілізації курсу і не дозволять істотних стрибків:

збільшення норм обов'язкового резервування за вкладами на вимогу для банків;

припинення друку гривні НБУ (емісії);

стабільне надходження фінансової міжнародної допомоги;

дія спеціальних валютних депозитів;

підготовка до весняної посівної;

стабілізація валютних очікувань на тлі порівняно кращої ситуації в енергетиці і відсутності повномасштабної ескалації на річницю початку війни.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що банки на початку нового року вирішили максимально "накрутити" курс, користуючись підвищеним попитом на валюту з боку населення, тоді як економічних причин для цього не було.

Українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року. Обсяг був суттєво менший, ніж було торік.