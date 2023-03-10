Курс доллара — финансисты прогнозируют, будет ли валюта по 30 или 50 грн

Развитие событий зависит от ряда факторов

На украинском валютном рынке ситуация демонстрирует уверенную стабильность, однако в дальнейшем курс американской валюты может либо упасть до 30 грн, либо ощутимо подскочить до 50 грн. Развитие событий зависит от ряда факторов.

Об этом написал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак в соцсети Facebook.

Позитивный прогноз на валютном рынке

Финансист отметил, что сейчас спрогнозировать развитие ситуации на валютном рынке крайне сложно, поскольку "варианты могут быть противоречивыми".

Согласно положительному прогнозу, за ним доллар может стоить в ценовых пределах 30-35 грн при условии дальнейших миллиардных западных вливаний в Украину.

"Что будет дальше с курсом? На самом деле никто не знает. Может быть и 30-35 грн/долл., если Запад и дальше будет поддерживать Украину, будет финансировать восстановление и модернизацию, членство Украины в ЕС и НАТО станет реальностью", — отметил он.

Отрицательный прогноз

Однако, согласно негативному прогнозу, американская валюта может подскочить до отметки 50 грн/долл. В случае такого сценария эксперт советует раскладывать сбережения в "разные корзины". Одну часть накоплений можно оставить в гривне, а другую — в долларах.

"Может быть 50 гривен за доллар и хуже определенных кризисных сценариев. Конечно, большая часть накоплений должна быть в нашей национальной валюте. Лучше не в наличных, а в прибыльных финансовых инструментах", — резюмировал Тарас Козак.

Сколько валюта стоит сегодня

В пятницу, 10 марта, цены на американскую валюту снова просели. По данным финансового портала Мinfin, доллар в среднем стоит:

покупка — 38,37 гривны (в четверг — 38,45 гривны),

продажа — 38,48 гривны (в четверг — 38,60 гривны).

Опустится ли курс до довоенного периода

По мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, нет факторов, способных вернуть курс, который был до войны. По его словам, оснований для существенного проседания курса нет.

По мнению политика, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда "не отыгрывается", хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что Национальный банк Украины (НБУ) сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Среди факторов, которые положительно сказались на стабилизации курса и не позволят существенным скачкам:

увеличение норм обязательного резервирования по вкладам по требованию для банков;

прекращение печати гривны НБУ (эмиссии);

стабильное поступление финансовой международной помощи;

действие специальных валютных депозитов;

подготовка к весенней посевной;

стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что банки в начале нового года решили максимально "накрутить" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения, в то время как экономических причин для этого не было.

Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем был существенно меньше, чем в прошлом году.