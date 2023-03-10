Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Курс доллара по 30 или по 50: о чем предупреждают финансисты arrow

Курс доллара по 30 или по 50: о чем предупреждают финансисты

10 марта 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара — финансисты прогнозируют, будет ли валюта по 30 или 50 грн
Развитие событий зависит от ряда факторов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском валютном рынке ситуация демонстрирует уверенную стабильность, однако в дальнейшем курс американской валюты может либо упасть до 30 грн, либо ощутимо подскочить до 50 грн. Развитие событий зависит от ряда факторов.

Об этом написал президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак в соцсети Facebook.

Читайте также:

Позитивный прогноз на валютном рынке

Финансист отметил, что сейчас спрогнозировать развитие ситуации на валютном рынке крайне сложно, поскольку "варианты могут быть противоречивыми".

Согласно положительному прогнозу, за ним доллар может стоить в ценовых пределах 30-35 грн при условии дальнейших миллиардных западных вливаний в Украину.

"Что будет дальше с курсом? На самом деле никто не знает. Может быть и 30-35 грн/долл., если Запад и дальше будет поддерживать Украину, будет финансировать восстановление и модернизацию, членство Украины в ЕС и НАТО станет реальностью", — отметил он.

Отрицательный прогноз

Однако, согласно негативному прогнозу, американская валюта может подскочить до отметки 50 грн/долл. В случае такого сценария эксперт советует раскладывать сбережения в "разные корзины". Одну часть накоплений можно оставить в гривне, а другую в долларах.

"Может быть 50 гривен за доллар и хуже определенных кризисных сценариев. Конечно, большая часть накоплений должна быть в нашей национальной валюте. Лучше не в наличных, а в прибыльных финансовых инструментах", — резюмировал Тарас Козак.

Сколько валюта стоит сегодня

В пятницу, 10 марта, цены на американскую валюту снова просели. По данным финансового портала Мinfin, доллар в среднем стоит:

  • покупка 38,37 гривны (в четверг 38,45 гривны),
  • продажа 38,48 гривны (в четверг 38,60 гривны).

Опустится ли курс до довоенного периода

По мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, нет факторов, способных вернуть курс, который был до войны. По его словам, оснований для существенного проседания курса нет.

По мнению политика, уровень инфляции в 22% по итогам прошлого года в стране уже никогда "не отыгрывается", хотя он был несколько меньше прогнозов, которые озвучивали в начале войны. Гетманцев объяснил, что так произошло из-за того, что Национальный банк Украины (НБУ) сразу зафиксировал курс, минимизировав развитие девальвационно-инфляционной спирали.

Среди факторов, которые положительно сказались на стабилизации курса и не позволят существенным скачкам:

  • увеличение норм обязательного резервирования по вкладам по требованию для банков;
  • прекращение печати гривны НБУ (эмиссии);
  • стабильное поступление финансовой международной помощи;
  • действие специальных валютных депозитов;
  • подготовка к весенней посевной;
  • стабилизация валютных ожиданий на фоне сравнительно лучшей ситуации в энергетике и отсутствии полномасштабной эскалации на годовщину начала войны.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что банки в начале нового года решили максимально "накрутить" курс, пользуясь повышенным спросом на валюту со стороны населения, в то время как экономических причин для этого не было.

Украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года. Объем был существенно меньше, чем в прошлом году.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

11:02 В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

11:00 "Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

10:51 В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

10:42 Находящаяся в Тель-Авиве Ефросинина отреагировала на теракт в столице Израиля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:38Бельгия признала Голодомор геноцидом украинцев

10:35 В Украине расширили доступ к данным о налогоплательщиках

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

10:25 ​​​Британская разведка объяснила, почему россия все реже обстреливает Украину

10:18 Сегодня в Киевской области будут раздаваться взрывы — какая причина

Новина з відео

11:12 Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

Новина з відео

10:30 В Черном море нет ракетоносителей, однако угроза не миновала

Новина з відео

10:17 Синельниковы и Филатов в уникальном тревел-шоу создали саунд Львова

Эксклюзив

09:22Полякова довела до слез украинцев чувственным концертом в Киеве: фото

Новина з відео

06:15 Ракицкий стал героем матча "Шахтера" с "Фейенордом"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:25 Роналду освистали болельщики, а "Аль-Наср" уступил главным конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наше государство и народ не будут в оковах": Зеленский обратился к украинцам после обстрелов

Новина з відео

19:50 В Грузии активисты продолжают протестовать несмотря на заявление об отзыве закона об "иноагентах"

Новина з відео

19:28 Оккупанты рассказывают об отношении к войне: аудиоперехват

Новина з відео

19:15 Как сделать домашний постный майонез: ТОП три вкусные рецепта

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика, спасшего компот

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Новина з фото

22:22 Знаменитости, ставшие крестными родителями своих звездных друзей

Новина з фото

20:45 Пауки, тьма, высота и даже лестница: все о фобиях знаменитостей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

20:18"Запад признал Украину членом своего клуба", — интервью с польским политологом

Эксклюзив

18:00Экономия на всем, кроме еды и коммунальных, — как сейчас живут одесситы, узнавали Новини.LIVE

Эксклюзив

13:52россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

12:23Работодатели из-за кадрового голода повышают зарплаты: что предлагают

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

Актуальное по теме

None 10 Март 11:11

Актеры "Дизель шоу" почтили память погибшей Марины Поплавской

None 10 Март 11:03

В начале вторжения Папа Римский хотел поехать к путину, но ему отказали

None 10 Март 10:57

"Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

None 10 Март 10:52

В Тель-Авиве террористы обстреляли людей возле кафе: есть раненые

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB