Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Курс долара похитнеться до кінця листопада — прогноз експерта arrow

Курс долара похитнеться до кінця листопада — прогноз експерта

16 листопада 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют — скільки коштуватиме долар та євро до кінця листопада
Американська валюта в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні курс долара може дещо змінитися до кінця листопада 2023 року. Національному банку доведеться відреагувати на ситуацію на валютному ринку.

Про це йдеться у прогнозі керівника Департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.

Читайте також:

Прогноз щодо курсу долара до кінця листопада

Експерт зазначив, що після 20 листопада визначальним фактором для валютного ринку стане співвідношення попиту та пропозиції.

Проте загалом ситуація цілком прогнозована. Як і в попередні кілька тижнів, очікуються незначні курсові зміни. При цьому можливі зрушення як у бік зростання, так і в бік зниження. Нацбанк надалі реагуватиме на всі критичні ситуації, запобігаючи небажаним різким змінам на ринку, такі як дисбаланс попиту-пропозиція.

Водночас ринок готівкової валюти надалі орієнтуватиметься на міжбанківський курс безготівкового долара, додавши для актуальної ціни від 1% до 1,5%. За прогнозом, коридор допустимих валютних змін перебуватиме у такому діапазоні:

  • 37-38 грн за долар;
  • 39-41 грн за євро.

Очікується, що поточні коливання та різниця між курсами купівлі та продажу не зміняться, становитиме 0,3-0,5 гривні.

"Можна припустити, що з 20 по 26 листопада ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться: можливі незначні зміни курсів, спричинені головним чином співвідношенням попиту та пропозиції. Однак режим "керованої гнучкості" — це відсутність статики та поступовий запуск ринкових механізмів курсоутворення", — додав експерт.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,73 грн. У купівлі — 37,24 грн (-0,02), в продажу — 37,81 (-0,02). Євро коштує у купівлі 39,97 грн (+0,05), у продажу — 40,89 грн.

 

курс валют банки
Джерело: Курс

Більше про валюту

Нагадаємо, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з ним, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Актуальне по темі