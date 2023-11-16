Курс валют — скільки коштуватиме долар та євро до кінця листопада

Курс долара похитнеться до кінця листопада — прогноз експерта
В Україні курс долара може дещо змінитися до кінця листопада 2023 року. Національному банку доведеться відреагувати на ситуацію на валютному ринку.
Про це йдеться у прогнозі керівника Департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.
Прогноз щодо курсу долара до кінця листопада
Експерт зазначив, що після 20 листопада визначальним фактором для валютного ринку стане співвідношення попиту та пропозиції.
Проте загалом ситуація цілком прогнозована. Як і в попередні кілька тижнів, очікуються незначні курсові зміни. При цьому можливі зрушення як у бік зростання, так і в бік зниження. Нацбанк надалі реагуватиме на всі критичні ситуації, запобігаючи небажаним різким змінам на ринку, такі як дисбаланс попиту-пропозиція.
Водночас ринок готівкової валюти надалі орієнтуватиметься на міжбанківський курс безготівкового долара, додавши для актуальної ціни від 1% до 1,5%. За прогнозом, коридор допустимих валютних змін перебуватиме у такому діапазоні:
- 37-38 грн за долар;
- 39-41 грн за євро.
Очікується, що поточні коливання та різниця між курсами купівлі та продажу не зміняться, становитиме 0,3-0,5 гривні.
"Можна припустити, що з 20 по 26 листопада ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться: можливі незначні зміни курсів, спричинені головним чином співвідношенням попиту та пропозиції. Однак режим "керованої гнучкості" — це відсутність статики та поступовий запуск ринкових механізмів курсоутворення", — додав експерт.
Який зараз курс долара
На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,73 грн. У купівлі — 37,24 грн (-0,02), в продажу — 37,81 (-0,02). Євро коштує у купівлі 39,97 грн (+0,05), у продажу — 40,89 грн.
Більше про валюту
Нагадаємо, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з ним, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.
Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.
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