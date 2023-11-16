Курс валют — скільки коштуватиме долар та євро до кінця листопада

Американська валюта в руках. Фото: Unplush

В Україні курс долара може дещо змінитися до кінця листопада 2023 року. Національному банку доведеться відреагувати на ситуацію на валютному ринку.

Про це йдеться у прогнозі керівника Департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового.

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Експерт зазначив, що після 20 листопада визначальним фактором для валютного ринку стане співвідношення попиту та пропозиції.

Проте загалом ситуація цілком прогнозована. Як і в попередні кілька тижнів, очікуються незначні курсові зміни. При цьому можливі зрушення як у бік зростання, так і в бік зниження. Нацбанк надалі реагуватиме на всі критичні ситуації, запобігаючи небажаним різким змінам на ринку, такі як дисбаланс попиту-пропозиція.

Водночас ринок готівкової валюти надалі орієнтуватиметься на міжбанківський курс безготівкового долара, додавши для актуальної ціни від 1% до 1,5%. За прогнозом, коридор допустимих валютних змін перебуватиме у такому діапазоні:

37-38 грн за долар;

39-41 грн за євро.

Очікується, що поточні коливання та різниця між курсами купівлі та продажу не зміняться, становитиме 0,3-0,5 гривні.

"Можна припустити, що з 20 по 26 листопада ситуація на валютному ринку докорінно не зміниться: можливі незначні зміни курсів, спричинені головним чином співвідношенням попиту та пропозиції. Однак режим "керованої гнучкості" — це відсутність статики та поступовий запуск ринкових механізмів курсоутворення", — додав експерт.

Який зараз курс долара

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 37,73 грн. У купівлі — 37,24 грн (-0,02), в продажу — 37,81 (-0,02). Євро коштує у купівлі 39,97 грн (+0,05), у продажу — 40,89 грн.

Більше про валюту

Нагадаємо, з 3 жовтня 2023 року НБУ перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Згідно з ним, офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.