Банки хочуть змусити платити податок на надприбутки вже з 2023 року

Банківська каса. Фото: Unplush

У Верховній Раді чекає розгляду у другому читанні законопроєкт про оподаткування надприбутків банків для надходжень до державної казни наступного року. Проте Міністерство фінансів ініціює важливі зміни в ухваленому у першому читанні проєкті закону.

Про це повідомляють журналісти видання Forbes.

Читайте також:

Оподаткування надприбутків банків

Як зазначається, хоч вже узгоджено розмір ставки податку на надприбутки фінустанов, він може кардинально змінитися.

Очікується, що замість сплати до держбюджету 36% з прибутків 2024–2025 років встановлять менший податок, який не обмежать тільки двома роками.

За даними джерел видання, Міністерство фінансів, Національний банк та Міжнародний валютний фонд планують запровадити додаткове оподаткування банків не тільки з 2024-го, а й за поточний рік.

При цьому ставка податку на 2023 рік може перевищити 50%, остаточну цифру ще узгоджують. Попередньо — це може бути ставка близько 54%.

Рекордні прибутки банків

З початку 2023 року українські фінустанови отримали рекордні 110 млрд гривень чистого прибутку.

Зокрема, чистий прибуток державного Ощадбанку у січні-вересні становив 14,18 млрд грн, що в шестеро перевищує показник за аналогічний період 2022-го.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти українських банків почали скаржитися на блокування рахунків через операції з купівлі-продажу криптовалют. Відомо про кілька подібних випадків у державній фінустанові "Приватбанк" та Monobank.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.