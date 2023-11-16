Курс валют — сколько будет стоить доллар и евро до конца ноября

Американская валюта в руках. Фото: Unplush

В Украине курс доллара может измениться до конца ноября 2023 года. Национальному банку придется отреагировать на ситуацию на валютном рынке.

Об этом говорится в прогнозе руководителя Департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового.

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Прогноз о курсе доллара до конца ноября

Эксперт отметил, что после 20 ноября определяющим фактором для валютного рынка станет соотношение спроса и предложения.

Однако в целом ситуация вполне предсказуема. Как и в предыдущие несколько недель, ожидаются незначительные курсовые изменения. При этом возможны сдвиги как в сторону роста, так и в сторону понижения. Нацбанк в дальнейшем будет реагировать на все критические ситуации, предотвращая нежелательные резкие изменения на рынке, такие как дисбаланс спрос-предложение.

В то же время рынок наличной валюты в дальнейшем будет ориентироваться на межбанковский курс безналичного доллара, прибавив для актуальной цены от 1% до 1,5%. По прогнозу, коридор допустимых валютных изменений будет находиться в следующем диапазоне:

37-38 грн за доллар;

39-41 грн за евро.

Ожидается, что текущие колебания и разница между курсами купли и продажи не изменятся, составит 0,3-0,5 гривны.

"Можно предположить, что с 20 по 26 ноября ситуация на валютном рынке в корне не изменится: возможны незначительные изменения курсов, вызванные главным образом соотношением спроса и предложения. Однако режим "управляемой гибкости" — это отсутствие статики и постепенный запуск рыночных механизмов курсообразования", — добавил эксперт.

Какой сейчас курс доллара

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 37,73 грн. В покупке — 37,24 грн (-0,02), в продаже — 37,81 (-0,02). Евро стоит в покупке 39,97 грн (+0,05), в продаже — 40,89 грн.

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Напомним, с 3 октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса. Согласно ему, официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Национальным банком, как это происходило с 24 февраля 2022 года.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.