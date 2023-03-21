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Курс доллара на этой неделе: какие положительные тенденции обещают банкиры

21 марта 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара – какие положительные тенденции обещают банкиры
В частности, они связаны с началом посевной кампании
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты прогнозируют положительные тенденции в экономике и на валютном рынке. В частности, они связаны с началом посевной кампании.

Такие прогнозы озвучил директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко.

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По словам финансиста, на этой неделе курс доллара в стране может измениться не больше чем на 30-50 копеек. То есть это обычная ситуационная динамика. Однако в ближайшие недели на валютном рынке возможны изменения.

Марченко объяснил, что сейчас не наблюдается никаких восходящих инфляционных тенденций, поскольку в январе-феврале инфляция суммарно составила 1,5%, поэтому для роста валютного курса объективных предпосылок нет. При этом дальнейшее сильное укрепление национальной валюты тоже маловероятно. По крайней мере, на этой неделе никаких сенсаций, способных поколебать рынок, нет.

По мнению эксперта, в ближайшие недели в украинской экономике стоит ожидать положительных тенденций способных положительно повлиять на курс гривны. Они связаны с началом посевной кампании, а также стабилизацией энергосистемы страны, что позволит возобновить системную работу некоторой части предприятий.

"Увеличение деловой и предпринимательской активности — это важный сигнал для экономики. Надеемся, что она постепенно начнет опираться на увеличение внутренних поступлений за счет налогов и сборов, развитие бизнеса, а не дополнительную искусственную нагрузку на него", — добавил эксперт.

Сколько сейчас стоит доллар

Курсы валют в кассах банков в среднем таковы:

  • доллар 38,45–38,9 грн (20 марта 38,4–38,9 грн);
  • евро 40,5–41,23 грн (20 марта 40,4–41,2 грн).

В банках наличный курс таков:

  • Приватбанк 38,05–38,55 грн;
  • Ощадбанк 38,35–39,1 грн;
  • Укрэксимбанк 38,4–38,99 грн;
  • Райффайзен 38,3–38,95 грн.

Напомним, по мнению руководителя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, на украинском валютном рынке курса доллара довоенных показателей больше не будет. Также для существенного проседания курса национальной валюты нет предпосылок.

Также мы писали, что банкиры и финансисты курс гривны прогнозируют в течение следующих 12 месяцев на уровне 42,70 грн/доллар. В октябре банкиры заявляли, что курс может составить 43,23 грн/доллар. По мнению финансовых аналитиков, доллар будет дешевле — 41,11 грн/долл. В октябре прогнозировали 42,30 грн/долл.

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