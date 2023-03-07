Курс валют — скільки коштують долар та євро 7 березня

Євро здорожчав, а долар залишається незмінним

7 березня Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс європейської та американської валют. Євро здорожчав, а долар залишається незмінним.

Про це свідчать дані Нацбанку.

Офіційний курс валют НБУ

За цією інформацією, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,00 та 39,39 грн — у продажу. Показники вищі на 19 копійок, ніж було попереднього банківського дня.

Національна валюта щодо долара залишається на тому ж рівні у купівлі — 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар у середньому коштує у купівлі 38,75, у продажу — 38,87 грн, що на кілька копійок дешевше. Євро купують за 40,98, а продають за 41,15.

Курс долара в банках

ПриватБанк — 38,30 грн — 38,80 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,50 грн — 39,70 грн;

Укрексімбанк — 38,70 грн — 39,30 грн;

"Райффайзен" — 38,20 грн — 39,20 грн;

ПУМБ — 38,50 грн — 39,25 грн.

Динаміка гривні під час війни

На початку 2022 року готівковий курс долара був приблизно на рівні 29 грн. На тлі війни почав підвищуватися, однак НБУ зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн. Зокрема, до травня готівковий долар коливався в межах 30-32 грн у продажу.

Наприкінці травня долар підскочив до майже 35 грн, а потім до 36 грн. Причина — НБУ скорегував 21 липня офіційний курс гривні до долара до 36,6 гривні. За кілька днів долар підскочив до майже 41 грн у продажу.

Нагадаємо, раніше експерти радили, у якій валюті краще зберігати кошти. Вони вважають, що американська валюта серйозно переоцінена як актив. Її можна придбати під час невизначеності, проте у довгостроковій перспективі вона виглядає просто стабільною інвестицією, а не зростаючою.