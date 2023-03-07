Курс валют — сколько стоят доллар и евро 7 марта

Евро подорожал, а доллар остается неизменным

7 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской и американской валют. Евро подорожал, а доллар остается неизменным.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Официальный курс валют НБУ

По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,00 и 39,39 грн — в продаже. Показатели выше на 19 копеек, чем было в предыдущий банковский день.

Национальная валюта по отношению к доллару остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,75, в продаже — 38,87 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15.

Курс доллара в банках

ПриватБанк — 38,30 грн – 38,80 грн (-10 коп.);

Ощадбанк — 38,50 грн – 39,70 грн;

Укрэксимбанк — 38,70 грн – 39,30 грн;

"Райффайзен" — 38,20 грн – 39,20 грн;

ПУМБ — 38,50 грн – 39,25 грн.

Динамика гривны во время войны

В начале 2022 года наличный курс доллара был примерно на уровне 29 грн. На фоне войны начал повышаться, но НБУ зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн. В частности, к маю наличный доллар колебался в пределах 30-32 грн в продаже.

В конце мая доллар подскочил почти до 35 грн, а затем до 36 грн. Причина — НБУ скорректировал 21 июля официальный курс гривны к доллару до 36,6 гривны. Через несколько дней доллар подскочил до почти 41 грн в продаже.

Напомним, ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.