Курс валют — сколько стоят доллар и евро 7 марта

Курс валют в Украине 7 марта: сколько стоят доллар и евро
7 марта Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс европейской и американской валют. Евро подорожал, а доллар остается неизменным.
Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
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Официальный курс валют НБУ
По этой информации, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,00 и 39,39 грн — в продаже. Показатели выше на 19 копеек, чем было в предыдущий банковский день.
Национальная валюта по отношению к доллару остается на том же уровне в покупке — 36,56 грн, а в продаже — 36,93.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар в среднем стоит в покупке 38,75, в продаже — 38,87 грн, что на несколько копеек дешевле. Евро покупают за 40,98, а продают за 41,15.
Курс доллара в банках
ПриватБанк — 38,30 грн – 38,80 грн (-10 коп.);
Ощадбанк — 38,50 грн – 39,70 грн;
Укрэксимбанк — 38,70 грн – 39,30 грн;
"Райффайзен" — 38,20 грн – 39,20 грн;
ПУМБ — 38,50 грн – 39,25 грн.
Динамика гривны во время войны
В начале 2022 года наличный курс доллара был примерно на уровне 29 грн. На фоне войны начал повышаться, но НБУ зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн. В частности, к маю наличный доллар колебался в пределах 30-32 грн в продаже.
В конце мая доллар подскочил почти до 35 грн, а затем до 36 грн. Причина — НБУ скорректировал 21 июля официальный курс гривны к доллару до 36,6 гривны. Через несколько дней доллар подскочил до почти 41 грн в продаже.
Напомним, ранее эксперты советовали, в какой валюте лучше хранить средства. Они полагают, что американская валюта серьезно переоценена как актив. Ее можно приобрести во время неопределенности, однако в долгосрочной перспективе она выглядит просто стабильной инвестицией, а не растущей.