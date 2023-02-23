Ціни на нерухомість у Києві — квартири знову дорожчають

Один квадратний метр у середньому подорожчав на 346 гривень

У Києві у лютому 2023 року на вторинному ринку нерухомості підвищилися ціни. Один квадратний метр у середньому подорожчав на 346 гривень, до 50,17 тисячі гривень.

Про це свідчить інформація профільного порталу M2bomber.

Як змінилися ціни на "вторинці"

За цими даними, найбільше пропозицій за 39 тисячі гривень та 41,6 тисячі гривень — по 7,9% оголошень про продаж нерухомості формується виходячи саме з них.

Також часто зустрічається ціна в 44,2 тисячі гривень — 7,6% оголошень.

Крім того, кияни часто оцінюють свої "квадрати" у 46,8 тисячі гривень — 7,2%. А також у:

49,4 тисячі гривень — 6%;

52 тисячі гривень — 5,7%

36,4 тисячі гривень — 5,3%.

Найменше оголошень про продаж квартири, вартістю у 7,8 тисячі гривень, 114,4 тисячі гривень та 130 тисяч гривень грн — 0,1%.

Найдешевші квадратні метри пропонують у таких столичних районах:

Деснянський — 39,7 тисячі гривень;

Святошинський — 46,2 тисячі гривень;

Оболонський — 46,7 тисячі гривень;

Дніпровський — 46,9 тисячі гривень;

Дарницький — 48 тисяч гривень.

Найдорожчі квартири традиційно у:

Печерському районі — 81,4 тисячі гривень;

Шевченківський — 60 тисяч гривень;

Голосіївський — 58,9 тисячі гривень;

Солом'янський — 53 тисячі гривень;

Подільський — 49 тисяч гривень.

На скільки змінилася вартість за рік

Упродовж року ціни на столичну нерухомість коливалися. Однак, у підсумку у бік здорожчання — на понад 1 тисячу гривень за "квадрат" — з 49 тисяч гривень до 50,2 тисячі гривень. За останні шість місяців ціни знизилися майже на 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Києві за останні пів року суттєво подорожчала оренда житла. У середньому потрібно заплатити за квартиру на близько 2 тисячі гривень більше.

Більшість аналітиків з нерухомості одностайні — за умови продовження війни в країні негативні тенденції на ринку нерухомості збережуться і в 2023 році. Підвищення попиту на житло не буде, адже багато українців на тлі війни втратили прибутки та не мають грошей.