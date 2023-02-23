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Квартири у Києві знову дорожчають: як змінилися ціни у лютому

23 лютого 2023 13:41
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нерухомість у Києві — квартири знову дорожчають
Один квадратний метр у середньому подорожчав на 346 гривень
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Києві у лютому 2023 року на вторинному ринку нерухомості підвищилися ціни. Один квадратний метр у середньому подорожчав на 346 гривень, до 50,17 тисячі гривень.

Про це свідчить інформація профільного порталу M2bomber.

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Як змінилися ціни на "вторинці"

За цими даними, найбільше пропозицій за 39 тисячі гривень та 41,6 тисячі гривень — по 7,9% оголошень про продаж нерухомості формується виходячи саме з них.

Також часто зустрічається ціна в 44,2 тисячі гривень — 7,6% оголошень.

Крім того, кияни часто оцінюють свої "квадрати" у 46,8 тисячі гривень — 7,2%. А також у:

  • 49,4 тисячі гривень — 6%;
  • 52 тисячі гривень — 5,7%
  • 36,4 тисячі гривень — 5,3%.

Найменше оголошень про продаж квартири, вартістю у 7,8 тисячі гривень, 114,4 тисячі гривень та 130 тисяч гривень грн — 0,1%.

Найдешевші квадратні метри пропонують у таких столичних районах:

  • Деснянський — 39,7 тисячі гривень;
  • Святошинський — 46,2 тисячі гривень;
  • Оболонський — 46,7 тисячі гривень;
  • Дніпровський — 46,9 тисячі гривень;
  • Дарницький — 48 тисяч гривень.

Найдорожчі квартири традиційно у:

  • Печерському районі — 81,4 тисячі гривень;
  • Шевченківський — 60 тисяч гривень;
  • Голосіївський — 58,9 тисячі гривень;
  • Солом'янський — 53 тисячі гривень;
  • Подільський — 49 тисяч гривень.

На скільки змінилася вартість за рік

Упродовж року ціни на столичну нерухомість коливалися. Однак, у підсумку у бік здорожчання — на понад 1 тисячу гривень за "квадрат" — з 49 тисяч гривень до 50,2 тисячі гривень. За останні шість місяців ціни знизилися майже на 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Києві за останні пів року суттєво подорожчала оренда житла. У середньому потрібно заплатити за квартиру на близько 2 тисячі гривень більше.

Більшість аналітиків з нерухомості одностайні — за умови продовження війни в країні негативні тенденції на ринку нерухомості збережуться і в 2023 році. Підвищення попиту на житло не буде, адже багато українців на тлі війни втратили прибутки та не мають грошей.

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