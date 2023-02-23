Цены на недвижимость в Киеве — квартиры снова дорожают

Один квадратный метр в среднем подорожал на 346 гривен

В Киеве в феврале 2023 года на вторичном рынке недвижимости повысились цены. Один квадратный метр в среднем подорожал на 346 гривен, до 50,17 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует информация профильного портала M2bomber.

Как изменились цены на "вторичке"

По этим данным, больше всего предложений за 39 тысяч гривен и 41,6 тысячи гривен — по 7,9% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из них.

Также часто встречается цена в 44,2 тысячи гривен — 7,6% объявлений.

Кроме того, киевляне часто оценивают свои "квадраты" в 46,8 тысячи гривен — 7,2%. А также в:

49,4 тысячи гривен — 6%;

52 тысячи гривен — 5,7%

36,4 тысячи гривен — 5,3%.

Меньше всего объявлений о продаже квартиры, стоимостью в 7,8 тысячи гривен, 114,4 тысячи гривен и 130 тысяч гривен — 0,1%.

Самые дешевые квадратные метры предлагают в следующих столичных районах:

Деснянский — 39,7 тысячи гривен;

Святошинский — 46,2 тысячи гривен;

Оболонский — 46,7 тысячи гривен;

Днепровский — 46,9 тысячи гривен;

Дарницкий — 48 тысяч гривен.

Самые дорогие квартиры традиционно в:

Печерском районе — 81,4 тысячи гривен;

Шевченковском — 60 тысяч гривен;

Голосеевский — 58,9 тысячи гривен;

Соломенском — 53 тысячи гривен;

Подольском — 49 тысяч гривен.

На сколько изменилась стоимость за год

Весь год цены на столичную недвижимость колебались. Однако, в итоге в сторону подорожания — более 1 тысячи гривен за "квадрат" — с 49 тысяч гривен до 50,2 тысячи гривен. За последние шесть месяцев цены снизились почти на 3 тысячи гривен.

Напомним, в Киеве за последние полгода существенно подорожала аренда жилья. В среднем нужно заплатить за квартиру на около 2 тысяч гривен больше.

Большинство аналитиков по недвижимости единодушны – при условии продолжения войны в стране негативные тенденции на рынке недвижимости сохранятся и в 2023 году. Повышения спроса на жилье не будет, ведь многие украинцы на фоне войны потеряли доходы и не имеют денег.