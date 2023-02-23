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Квартиры в Киеве снова дорожают: как изменились цены в феврале

23 февраля 2023 13:41
lis.jpg - Ксения Лисновская
Цены на недвижимость в Киеве — квартиры снова дорожают
Один квадратный метр в среднем подорожал на 346 гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Киеве в феврале 2023 года на вторичном рынке недвижимости повысились цены. Один квадратный метр в среднем подорожал на 346 гривен, до 50,17 тысячи гривен.

Об этом свидетельствует информация профильного портала M2bomber.

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По этим данным, больше всего предложений за 39 тысяч гривен и 41,6 тысячи гривен — по 7,9% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из них.

Также часто встречается цена в 44,2 тысячи гривен — 7,6% объявлений.

Кроме того, киевляне часто оценивают свои "квадраты" в 46,8 тысячи гривен — 7,2%. А также в:

  • 49,4 тысячи гривен — 6%;
  • 52 тысячи гривен — 5,7%
  • 36,4 тысячи гривен — 5,3%.

Меньше всего объявлений о продаже квартиры, стоимостью в 7,8 тысячи гривен, 114,4 тысячи гривен и 130 тысяч гривен — 0,1%.

Самые дешевые квадратные метры предлагают в следующих столичных районах:

  • Деснянский — 39,7 тысячи гривен;
  • Святошинский — 46,2 тысячи гривен;
  • Оболонский — 46,7 тысячи гривен;
  • Днепровский — 46,9 тысячи гривен;
  • Дарницкий — 48 тысяч гривен.

Самые дорогие квартиры традиционно в:

  • Печерском районе — 81,4 тысячи гривен;
  • Шевченковском — 60 тысяч гривен;
  • Голосеевский — 58,9 тысячи гривен;
  • Соломенском — 53 тысячи гривен;
  • Подольском  — 49 тысяч гривен.

На сколько изменилась стоимость за год

Весь год цены на столичную недвижимость колебались. Однако, в итоге в сторону подорожания — более 1 тысячи гривен за "квадрат" — с 49 тысяч гривен до 50,2 тысячи гривен. За последние шесть месяцев цены снизились почти на 3 тысячи гривен.

Напомним, в Киеве за последние полгода существенно подорожала аренда жилья. В среднем нужно заплатить за квартиру на около 2 тысяч гривен больше.

Большинство аналитиков по недвижимости единодушны – при условии продолжения войны в стране негативные тенденции на рынке недвижимости сохранятся и в 2023 году. Повышения спроса на жилье не будет, ведь многие украинцы на фоне войны потеряли доходы и не имеют денег.

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