Ціни на квіти — які розцінки виставили продавці на 8 березня

Квіти за ціною оренди квартири: які розцінки виставили продавці на 8 березня
В Україні за час війни підвищилися ціни не тільки на продукти, бензин та інші товари, а й на квіти. Продавці до свята 8 березня підготували асортимент, який часом дорівнює вартості оренди однокімнатної квартири у Києві.
Цінові пропозиції на ринку проаналізували журналісти.
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Ціна букета зі 101 тюльпана чи троянди
Так, згідно з моніторингом цін, найдорожче на ринку продають букети троянд чи тюльпанів зі 101 квіткою. Тюльпани коштують 5,55 тис. — 6 тис. гривень, а троянди — від 11 тис. гривень.
Однак, є бюджетніший букет зі 101 трояндою. Коштує 7,77 тис. гривень.
Середня вартість квітів
Журналісти з'ясували, що цього року вартість одного тюльпана у середньому становить 35 гривень, однак у Києві є й дорожчі — 48 гривень.
Букет у Дніпрі та Львові у середньому коштуватиме від 280 гривень і досягає однієї тисячі, в Одесі — від 209 гривень, у Києві — від 280 гривень до 1 тисячі гривень.
Оптові ціни квітів
Також можна придбати квіти в оптових точках. В одному з львівських магазинів пропонують роздріб від 10 одиниць за ціною за одиницю 35-70 гривень залежно від сорту.
Скільки коштує одна квітка
Київ:
- тюльпан — 16,50-85 грн;
- троянда — 27-142 грн.
Дніпро:
- тюльпан — 12,50-85 грн;
- троянда — 67-130 грн.
Львів:
- тюльпан — 16-85 грн;
- троянда — 25-130 грн.
Одеса:
- тюльпан — 18-85 грн;
- троянда — 24-145 грн.
Порівняння цін
Журналісти порівняли ціни на квіти з вартістю оренди квартир у Києві. Так, за період із серпня минулого року до лютого 2023-го ціна підвищилася на 2175 гривень. Якщо станом на серпень у середньому житло коштувало 10,5 тисячі гривень, то зараз — 12,7 тисячі гривень. Однак, все одно можна знайти за ціною букета троянд.
Цінові пропозиції у середньому у таких районах виглядають так:
- Деснянський — 8,25 тис. грн;
- Святошинський — 9 тис. грн;
- Дніпровський — 10 тис.грн;
- Подільський — 12 тис. грн;
- Оболонський — 12 тис. грн.
Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.
За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.