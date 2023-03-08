Ціни на квіти — які розцінки виставили продавці на 8 березня

В Україні підвищилися ціни і на квіти

В Україні за час війни підвищилися ціни не тільки на продукти, бензин та інші товари, а й на квіти. Продавці до свята 8 березня підготували асортимент, який часом дорівнює вартості оренди однокімнатної квартири у Києві.

Цінові пропозиції на ринку проаналізували журналісти.

Ціна букета зі 101 тюльпана чи троянди

Так, згідно з моніторингом цін, найдорожче на ринку продають букети троянд чи тюльпанів зі 101 квіткою. Тюльпани коштують 5,55 тис. — 6 тис. гривень, а троянди — від 11 тис. гривень.

Однак, є бюджетніший букет зі 101 трояндою. Коштує 7,77 тис. гривень.

Середня вартість квітів

Журналісти з'ясували, що цього року вартість одного тюльпана у середньому становить 35 гривень, однак у Києві є й дорожчі — 48 гривень.

Букет у Дніпрі та Львові у середньому коштуватиме від 280 гривень і досягає однієї тисячі, в Одесі — від 209 гривень, у Києві — від 280 гривень до 1 тисячі гривень.

Оптові ціни квітів

Також можна придбати квіти в оптових точках. В одному з львівських магазинів пропонують роздріб від 10 одиниць за ціною за одиницю 35-70 гривень залежно від сорту.

Скільки коштує одна квітка

Київ:

тюльпан — 16,50-85 грн;

троянда — 27-142 грн.

Дніпро:

тюльпан — 12,50-85 грн;

троянда — 67-130 грн.

Львів:

тюльпан — 16-85 грн;

троянда — 25-130 грн.

Одеса:

тюльпан — 18-85 грн;

троянда — 24-145 грн.

Порівняння цін

Журналісти порівняли ціни на квіти з вартістю оренди квартир у Києві. Так, за період із серпня минулого року до лютого 2023-го ціна підвищилася на 2175 гривень. Якщо станом на серпень у середньому житло коштувало 10,5 тисячі гривень, то зараз — 12,7 тисячі гривень. Однак, все одно можна знайти за ціною букета троянд.

Цінові пропозиції у середньому у таких районах виглядають так:

Деснянський — 8,25 тис. грн;

Святошинський — 9 тис. грн;

Дніпровський — 10 тис.грн;

Подільський — 12 тис. грн;

Оболонський — 12 тис. грн.

Нагадаємо, раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік.

За прогнозом Національного банку, в Україні продукти харчування все ж продовжать дорожчати у 2023-2024 роках. Водночас зростання цін відбуватиметься більш повільними темпами, ніж минулого року.