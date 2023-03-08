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Цветы по цене аренды квартиры: какие расценки выставили продавцы на 8 марта

8 марта 2023 10:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на цветы — какие расценки выставили продавцы на 8 марта
В Украине повысились цены и на цветы
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за время войны повысились цены не только на продукты, бензин и другие товары, но и на цветы. Продавцы к празднику 8 марта подготовили ассортимент, который иногда равен стоимости аренды однокомнатной квартиры в Киеве.

Ценовые предложения на рынке проанализировали журналисты.

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Цена букета из 101 тюльпана или розы

Так, согласно мониторингу цен, дороже всего на рынке продают букеты роз или тюльпанов со 101 цветком. Тюльпаны стоят 5,55 тыс. — 6 тыс. гривен, а розы — от 11 тыс. гривен.

Однако есть более бюджетный букет со 101 розой. Стоит 7,77 тысячи гривен.

Средняя стоимость цветов

Журналисты выяснили, что в этом году стоимость одного тюльпана в среднем составляет 35 гривен, однако в Киеве есть и дороже — 48 гривен.

Букет в Днепре и Львове в среднем обойдется в 280 гривен и достигает одной тысячи, в Одессе — от 209 гривен, в Киеве — от 280 гривен до 1 тысячи гривен.

Оптовые цены на цветы

Также можно купить цветы в оптовых точках. В одном из львовских магазинов предлагается розница от 10 единиц по цене за единицу 35-70 гривен в зависимости от сорта.

Сколько стоит один цветок

Киев:

  • тюльпан — 16,50-85 грн;
  • роза — 27-142 грн.

Днепр:

  • тюльпан — 12,50-85 грн;
  • роза — 67-130 грн.

Львов:

  • тюльпан — 16-85 грн;
  • роза — 25-130 грн.

Одесса:

  • тюльпан — 18-85 грн;
  • роза — 24-145 грн.

Сравнение цен

Журналисты сравнили цены на цветы со стоимостью аренды квартир в Киеве. Так, за период с августа прошлого года по февраль 2023-го цена повысилась на 2175 гривен. Если по состоянию на август в среднем жилье стоило 10,5 тысяч гривен, то сейчас — 12,7 тысячи гривен. Однако все равно можно найти по цене букета роз.

Ценовые предложения в среднем в таких районах выглядят так:

  • Деснянский — 8,25 тыс. грн;
  • Святошинский — 9 тыс. грн;
  • Днепровский — 10 тыс.грн;
  • Подольский — 12 тыс. грн;
  • Оболонский — 12 тыс. грн.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.

По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.

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