Цены на цветы — какие расценки выставили продавцы на 8 марта

В Украине повысились цены и на цветы

В Украине за время войны повысились цены не только на продукты, бензин и другие товары, но и на цветы. Продавцы к празднику 8 марта подготовили ассортимент, который иногда равен стоимости аренды однокомнатной квартиры в Киеве.

Ценовые предложения на рынке проанализировали журналисты.

Цена букета из 101 тюльпана или розы

Так, согласно мониторингу цен, дороже всего на рынке продают букеты роз или тюльпанов со 101 цветком. Тюльпаны стоят 5,55 тыс. — 6 тыс. гривен, а розы — от 11 тыс. гривен.

Однако есть более бюджетный букет со 101 розой. Стоит 7,77 тысячи гривен.

Средняя стоимость цветов

Журналисты выяснили, что в этом году стоимость одного тюльпана в среднем составляет 35 гривен, однако в Киеве есть и дороже — 48 гривен.

Букет в Днепре и Львове в среднем обойдется в 280 гривен и достигает одной тысячи, в Одессе — от 209 гривен, в Киеве — от 280 гривен до 1 тысячи гривен.

Оптовые цены на цветы

Также можно купить цветы в оптовых точках. В одном из львовских магазинов предлагается розница от 10 единиц по цене за единицу 35-70 гривен в зависимости от сорта.

Сколько стоит один цветок

Киев:

тюльпан — 16,50-85 грн;

роза — 27-142 грн.

Днепр:

тюльпан — 12,50-85 грн;

роза — 67-130 грн.

Львов:

тюльпан — 16-85 грн;

роза — 25-130 грн.

Одесса:

тюльпан — 18-85 грн;

роза — 24-145 грн.

Сравнение цен

Журналисты сравнили цены на цветы со стоимостью аренды квартир в Киеве. Так, за период с августа прошлого года по февраль 2023-го цена повысилась на 2175 гривен. Если по состоянию на август в среднем жилье стоило 10,5 тысяч гривен, то сейчас — 12,7 тысячи гривен. Однако все равно можно найти по цене букета роз.

Ценовые предложения в среднем в таких районах выглядят так:

Деснянский — 8,25 тыс. грн;

Святошинский — 9 тыс. грн;

Днепровский — 10 тыс.грн;

Подольский — 12 тыс. грн;

Оболонский — 12 тыс. грн.

Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.

По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.