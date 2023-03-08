Цены на цветы — какие расценки выставили продавцы на 8 марта

Цветы по цене аренды квартиры: какие расценки выставили продавцы на 8 марта
В Украине за время войны повысились цены не только на продукты, бензин и другие товары, но и на цветы. Продавцы к празднику 8 марта подготовили ассортимент, который иногда равен стоимости аренды однокомнатной квартиры в Киеве.
Ценовые предложения на рынке проанализировали журналисты.
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Цена букета из 101 тюльпана или розы
Так, согласно мониторингу цен, дороже всего на рынке продают букеты роз или тюльпанов со 101 цветком. Тюльпаны стоят 5,55 тыс. — 6 тыс. гривен, а розы — от 11 тыс. гривен.
Однако есть более бюджетный букет со 101 розой. Стоит 7,77 тысячи гривен.
Средняя стоимость цветов
Журналисты выяснили, что в этом году стоимость одного тюльпана в среднем составляет 35 гривен, однако в Киеве есть и дороже — 48 гривен.
Букет в Днепре и Львове в среднем обойдется в 280 гривен и достигает одной тысячи, в Одессе — от 209 гривен, в Киеве — от 280 гривен до 1 тысячи гривен.
Оптовые цены на цветы
Также можно купить цветы в оптовых точках. В одном из львовских магазинов предлагается розница от 10 единиц по цене за единицу 35-70 гривен в зависимости от сорта.
Сколько стоит один цветок
Киев:
- тюльпан — 16,50-85 грн;
- роза — 27-142 грн.
Днепр:
- тюльпан — 12,50-85 грн;
- роза — 67-130 грн.
Львов:
- тюльпан — 16-85 грн;
- роза — 25-130 грн.
Одесса:
- тюльпан — 18-85 грн;
- роза — 24-145 грн.
Сравнение цен
Журналисты сравнили цены на цветы со стоимостью аренды квартир в Киеве. Так, за период с августа прошлого года по февраль 2023-го цена повысилась на 2175 гривен. Если по состоянию на август в среднем жилье стоило 10,5 тысяч гривен, то сейчас — 12,7 тысячи гривен. Однако все равно можно найти по цене букета роз.
Ценовые предложения в среднем в таких районах выглядят так:
- Деснянский — 8,25 тыс. грн;
- Святошинский — 9 тыс. грн;
- Днепровский — 10 тыс.грн;
- Подольский — 12 тыс. грн;
- Оболонский — 12 тыс. грн.
Напомним, ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году.
По прогнозу Национального банка, в Украине продукты питания все-таки продолжат дорожать в 2023-2024 годах. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.