Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Латвія виділить кошти на підримку української інфраструктури — про яку суму йдеться arrow

Латвія виділить кошти на підримку української інфраструктури — про яку суму йдеться

22 травня 2024 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Фінансова допомога від Латвії — скільки коштів отримає Україна цього року
Європейська валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Цього року Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Таку ж суму планується закласти на 2025 рік. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Читайте також:

Україна посилює співпрацю з Латвією

Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з делегацією Латвійської Республіки обговорювали питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних і автомобільних перевезень, а також зростання експорту української продукції.

Латвійська Республіка виявила зацікавленість у зміцненні економічних зв’язків, зокрема у заміщенні експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів. Для українських експортерів та латвійських партнерів планується пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме наземний та морський транспорт.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту та використання сервісу "єЧерга". Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини звернулося до федерального уряду з проханням про додаткове фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро. Ці кошти потрібні для надання допомоги Україні в поточному фінансовому році.

Ми також писали, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою.

Мінінфраструктури
фінансова допомога
Латвія
гроші
матеріальна допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify