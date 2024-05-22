Фінансова допомога від Латвії — скільки коштів отримає Україна цього року

Європейська валюта. Фото: Reuters

Цього року Латвія виділить 6 мільйонів євро на підтримку розвитку інфраструктури в Україні. Таку ж суму планується закласти на 2025 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Під час зустрічі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з делегацією Латвійської Республіки обговорювали питання розвитку логістичних шляхів, збільшення обсягів транспортування через порти Балтії, залізничних і автомобільних перевезень, а також зростання експорту української продукції.

Латвійська Республіка виявила зацікавленість у зміцненні економічних зв’язків, зокрема у заміщенні експорту сільськогосподарської продукції з РФ та розвитку експортних шляхів. Для українських експортерів та латвійських партнерів планується пропозиція щодо комбінованого логістичного рішення, яке включатиме наземний та морський транспорт.

Сторони також обговорили розширення співпраці у сфері залізничного транспорту та використання сервісу "єЧерга". Крім того, представники латвійської делегації запевнили в готовності авіаперевізника airBaltic розпочати роботу в Україні, як тільки буде відновлене повітряне сполучення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство оборони Німеччини звернулося до федерального уряду з проханням про додаткове фінансування в розмірі 3,8 мільярда євро. Ці кошти потрібні для надання допомоги Україні в поточному фінансовому році.

Ми також писали, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову фінансову допомогу. Речник Державного департаменту Ведант Пател заявив, що пакет змінить хід дій на полі бою.