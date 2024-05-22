Финансовая помощь от Латвии — сколько денег получит Украина в этом году

Латвия выделит средства на поддержку украинской инфраструктуры — о какой сумме идет речь
В этом году Латвия выделит 6 миллионов евро в поддержку развития инфраструктуры в Украине. Такую же сумму планируется заложить на 2025 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Украина усиливает сотрудничество с Латвией
В ходе встречи представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с делегацией Латвийской Республики обсуждались вопросы развития логистических путей, увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также рост экспорта украинской продукции.
Латвийская Республика проявила заинтересованность в укреплении экономических связей, в том числе в замещении экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развитии экспортных путей. Для украинских экспортеров и латвийских партнеров планируется предложение комбинированного логистического решения, которое будет включать наземный и морской транспорт.
Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использование сервиса "єЧерга". Кроме того, представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет возобновлено воздушное сообщение.
Что еще стоит знать
Напомним, Министерство обороны Германии обратилось в федеральное правительство с просьбой о дополнительном финансировании в размере 3,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для оказания помощи Украине в текущем финансовом году.
Мы также писали, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.
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