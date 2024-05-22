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Латвия выделит средства на поддержку украинской инфраструктуры — о какой сумме идет речь

22 мая 2024 17:02
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Финансовая помощь от Латвии — сколько денег получит Украина в этом году
Европейская валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В этом году Латвия выделит 6 миллионов евро в поддержку развития инфраструктуры в Украине. Такую же сумму планируется заложить на 2025 год.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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В ходе встречи представителей Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины с делегацией Латвийской Республики обсуждались вопросы развития логистических путей, увеличение объемов транспортировки через порты Балтии, железнодорожных и автомобильных перевозок, а также рост экспорта украинской продукции.

Латвийская Республика проявила заинтересованность в укреплении экономических связей, в том числе в замещении экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ и развитии экспортных путей. Для украинских экспортеров и латвийских партнеров планируется предложение комбинированного логистического решения, которое будет включать наземный и морской транспорт.

Стороны также обсудили расширение сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и использование сервиса "єЧерга". Кроме того, представители латвийской делегации заверили в готовности авиаперевозчика airBaltic начать работу в Украине, как только будет возобновлено воздушное сообщение.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство обороны Германии обратилось в федеральное правительство с просьбой о дополнительном финансировании в размере 3,8 миллиарда евро. Эти средства необходимы для оказания помощи Украине в текущем финансовом году.

Мы также писали, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине новую финансовую помощь. Представитель Государственного департамента Ведант Пател заявил, что пакет изменит ход действий на поле боя.

Мининфраструктуры
финансовая помощь
Латвия
деньги
материальная помощь

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