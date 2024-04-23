Митники розповіли, на яку суму передали конфіскованих товарів ЗСУ

Працівник митної служби. Фото: Facebook/LVcustomsUA

Державна митна служба з початку повномасштабної війни передала Збройним силам України конфіскованих товарів на понад 507 млн гривень. З-поміж позицій — літак, автомобілі та різноманітна техніка.

Про це інформує пресслужба відомства.

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"З 24 лютого 2022 року Сили Оборони України отримали зі складів митниць конфісковані товари і транспортні засоби на 507,2 млн грн. Зокрема, одному бойовому підрозділу був переданий літак", — йдеться у повідомленні.

Найбільше передали серед таких товарів 1323 авто на 204,8 млн гривень, а також майна військового призначення на 60,4 млн гривень. Також вилучили та передали 1,8 млн пачок цигарок на 45,6 млн гривень та різних тютюнових виробів на 2,1 млн грн.

З-поміж інших товарів:

запчастини до авто — на 19,5 млн грн;

одяг та взуття — на 19,7 млн грн;

понад 10,16 тис. одиниць комп’ютерної техніки — на 27,4 млн грн;

більш ніж 1,29 тис. мобільних телефонів — на 20,7 млн грн;

побутова техніка — на 16 млн грн;

1,38 тис. генераторів та акумуляторів — на 15,6 млн грн;

побутова хімія та засоби гігієни — на 11,5 млн грн;

лісоматеріали — на 10,1 млн грн;

харчові продукти — на 5,2 млн грн;

медичні вироби — на 5,1 млн грн;

літак — на 4,1 млн грн;

годинники — на 3,3 млн грн;

навушники — на 2,5 млн грн;

інші товари — на 33,6 млн грн.

Найбільше конфіскованих товарів передали таким відомствам:

Міністерству оборони — 390,4 млн гривень;

Міністерству внутрішніх справ — 53,7 млн гривень;

Державній прикордонній службі — 40,2 млн гривень;

Військовій адміністрації — 13,6 млн гривень;

Службі Безпеки України — 7,4 млн гривень;

іншим отримувачам — 1,9 млн гривень.

Митники пояснили, що конфісковане та таке, що на інших законних підставах перейшло у власність держави, майно передають ЗСУ та правоохоронним органам в рамках урядового розпорядження № 186-р від 26 лютого 2022 року "Про передачу майна для потреб Збройних Сил". А також постанови № 1043 від 16 вересня 2022 року "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану", згідно з рішеннями військового командування про примусове відчуження чи вилучення майна, прийнятих на підставі приписів закону "Про правовий режим воєнного стану".

Джерело: Держмитна служба

Що ще варто знати

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Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.