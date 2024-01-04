Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Відомо, який внесок зробила Київська митниця у держказну у 2023-му arrow

Відомо, який внесок зробила Київська митниця у держказну у 2023-му

4 січня 2024 14:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держбюджет отримав більше — результати роботи Київської митниці у 2023 році
Українські митники. Фото: customs.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Київська митниця за підсумком воєнного 2023 року сплатила до державного бюджету значно більше коштів, ніж 2022 року. Йдеться про суму митних платежів у 143 мільярди гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на офіційні дані пресслужби митниці.

Читайте також:

Результати роботи Київської митниці

За інформацією пресцентру, підприємці у зоні діяльності Київської митниці (Київ та область) під час зовнішньоекономічних операцій з товарами сплатили у 2023-му на 54 млрд гривень більше коштів порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Як свідчать підрахунки, минулого оку державна казна щоденно поповнювалась на 548 млн гривень.

Зокрема, за підсумками грудня минулого року Київська митниця адмініструвала 13,7 млрд гривень. Показник на 23,6% більший, ніж було у грудні 2022-го.

"Таким чином, попри воєнний стан, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності активно працюють та наповнюють Державний бюджет України", — наголосили у пресслужбі.

 

Київська митниця
Джерело: пресслужба Київської митниці

Що ще варто знати

Нагадаємо, за результатами одинадцяти місяців 2023 року, податки становлять більше половини в структурі доходів зведеного бюджету, а саме 53,2% всіх надходжень. Власні доходи бюджетних установ, включаючи спеціальні рахунки на потреби оборони, гуманітарну допомогу та відновлення, становлять 25,8%.

Також ми писали, що у грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, які передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі