Держбюджет отримав більше — результати роботи Київської митниці у 2023 році

Українські митники. Фото: customs.gov.ua

Київська митниця за підсумком воєнного 2023 року сплатила до державного бюджету значно більше коштів, ніж 2022 року. Йдеться про суму митних платежів у 143 мільярди гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на офіційні дані пресслужби митниці.

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За інформацією пресцентру, підприємці у зоні діяльності Київської митниці (Київ та область) під час зовнішньоекономічних операцій з товарами сплатили у 2023-му на 54 млрд гривень більше коштів порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Як свідчать підрахунки, минулого оку державна казна щоденно поповнювалась на 548 млн гривень.

Зокрема, за підсумками грудня минулого року Київська митниця адмініструвала 13,7 млрд гривень. Показник на 23,6% більший, ніж було у грудні 2022-го.

"Таким чином, попри воєнний стан, суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності активно працюють та наповнюють Державний бюджет України", — наголосили у пресслужбі.

Джерело: пресслужба Київської митниці

Що ще варто знати

Нагадаємо, за результатами одинадцяти місяців 2023 року, податки становлять більше половини в структурі доходів зведеного бюджету, а саме 53,2% всіх надходжень. Власні доходи бюджетних установ, включаючи спеціальні рахунки на потреби оборони, гуманітарну допомогу та відновлення, становлять 25,8%.

Також ми писали, що у грудні 2023 року внесок зовнішнього фінансування до загального фонду Державного бюджету України становив приблизно 5 млрд доларів США. Зазначено, що грантові кошти, які передбачаються на безповоротних умовах, становлять 11% від загального обсягу фінансової допомоги.