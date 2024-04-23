Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Самолеты и техника — таможенники назвали сумму и товары, которые передали ВСУ arrow

Самолеты и техника — таможенники назвали сумму и товары, которые передали ВСУ

23 апреля 2024 12:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Таможенники рассказали, на какую сумму передали конфискованные товары ВСУ
Работник таможенной службы. Фото: Facebook/LVcustomsUA
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственная таможенная служба с начала полномасштабной войны передала Вооруженным силам Украины конфискованных товаров на чем более 507 млн гривен. Среди позиций — самолет, автомобили и разнообразная техника.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Читайте также:

Какие конфискованные товары получила армия за время войны

"С 24 февраля 2022 года Силы Обороны Украины получили из складов таможен конфискованные товары и транспортные средства на 507,2 млн грн. В частности, одному боевому подразделению был передан самолет", — говорится в сообщении.

Больше всего передали среди таких товаров 1323 авто на 204,8 млн гривен, а также имущество военного назначения на 60,4 млн гривен. Также изъяли и передали 1,8 млн пачек сигарет на 45,6 млн гривен и разных табачных изделий на 2,1 млн гривен.

Другие товары:

  • запчасти к автомобилю — на 19,5 млн грн;
  • одежда и обувь — на 19,7 млн грн;
  • свыше 10,16 тыс. единиц компьютерной техники — на 27,4 млн. грн;
  • более 1,29 тыс. мобильных телефонов — на 20,7 млн грн;
  • бытовая техника — на 16 млн. грн;
  • 1,38 тыс. генераторов и аккумуляторов — на 15,6 млн грн;
  • бытовая химия и средства гигиены — на 11,5 млн грн;
  • лесоматериалы — на 10,1 млн грн;
  • пищевые продукты — на 5,2 млн грн;
  • медицинские изделия — на 5,1 млн грн;
  • самолет — на 4,1 млн грн;
  • часы — на 3,3 млн грн;
  • наушники — на 2,5 млн грн;
  • другие товары — на 33,6 млн грн.

Больше всего конфискованных товаров передали следующим ведомствам:

  • Министерству обороны — 390,4 млн гривен;
  • Министерству внутренних дел — 53,7 млн гривен;
  • Государственной пограничной службе — 40,2 млн гривен;
  • Военной администрации — 13,6 млн гривен;
  • Службе Безопасности Украины — 7,4 млн гривен;
  • другим получателям — 1,9 млн гривен.

Таможенники объяснили, что конфискованное и на других законных основаниях перешедшее в собственность государства имущество передают ВСУ и правоохранительным органам в рамках правительственного распоряжения № 186-р от 26 февраля 2022 года "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил". А также постановления № 1043 от 16 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров о передаче имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения", согласно решениям военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятым на основании предписаний закона "О правовом режиме военного положения".

 

таможня ВСУ техника авто
Источник: Гостаможенная служба

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что через контрольные пункты пропуска в Одесской области граждане пытались вывезти незадекларированную валюту на сумму 3,8 миллиона гривен. На всех нарушителей правоохранители составили админпротоколы, а валюту временно изъяли.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.

товары
авто
конфискация
таможня
Гостаможслужба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри