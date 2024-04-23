Таможенники рассказали, на какую сумму передали конфискованные товары ВСУ

Работник таможенной службы. Фото: Facebook/LVcustomsUA

Государственная таможенная служба с начала полномасштабной войны передала Вооруженным силам Украины конфискованных товаров на чем более 507 млн гривен. Среди позиций — самолет, автомобили и разнообразная техника.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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"С 24 февраля 2022 года Силы Обороны Украины получили из складов таможен конфискованные товары и транспортные средства на 507,2 млн грн. В частности, одному боевому подразделению был передан самолет", — говорится в сообщении.

Больше всего передали среди таких товаров 1323 авто на 204,8 млн гривен, а также имущество военного назначения на 60,4 млн гривен. Также изъяли и передали 1,8 млн пачек сигарет на 45,6 млн гривен и разных табачных изделий на 2,1 млн гривен.

Другие товары:

запчасти к автомобилю — на 19,5 млн грн;

одежда и обувь — на 19,7 млн грн;

свыше 10,16 тыс. единиц компьютерной техники — на 27,4 млн. грн;

более 1,29 тыс. мобильных телефонов — на 20,7 млн грн;

бытовая техника — на 16 млн. грн;

1,38 тыс. генераторов и аккумуляторов — на 15,6 млн грн;

бытовая химия и средства гигиены — на 11,5 млн грн;

лесоматериалы — на 10,1 млн грн;

пищевые продукты — на 5,2 млн грн;

медицинские изделия — на 5,1 млн грн;

самолет — на 4,1 млн грн;

часы — на 3,3 млн грн;

наушники — на 2,5 млн грн;

другие товары — на 33,6 млн грн.

Больше всего конфискованных товаров передали следующим ведомствам:

Министерству обороны — 390,4 млн гривен;

Министерству внутренних дел — 53,7 млн гривен;

Государственной пограничной службе — 40,2 млн гривен;

Военной администрации — 13,6 млн гривен;

Службе Безопасности Украины — 7,4 млн гривен;

другим получателям — 1,9 млн гривен.

Таможенники объяснили, что конфискованное и на других законных основаниях перешедшее в собственность государства имущество передают ВСУ и правоохранительным органам в рамках правительственного распоряжения № 186-р от 26 февраля 2022 года "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил". А также постановления № 1043 от 16 сентября 2022 года "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров о передаче имущества для удовлетворения потребностей функционирования государства в условиях военного положения", согласно решениям военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятым на основании предписаний закона "О правовом режиме военного положения".

Источник: Гостаможенная служба

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