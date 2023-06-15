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Літній салат стане делікатесом: експерт попередив про овочеву кризу через Каховську ГЕС

15 червня 2023 17:30
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на овочі влітку 2023: чи буде дефіцит через Каховську ГЕС
Вирощування овочів. Фото: Pexels
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Трагедія на Каховській ГЕС призвела до екологічної катастрофи, десятки гектар сільськогосподарських угідь не придатні для посівної і стоїть питання про родючість землі. Постражали саме ті регіони, де вирощувалися овочі. 

Чи буде в Україні дефіцит овочів та як катастрофа вплине на їхню ціну, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів економіст Олександр Хмелевський. 

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"Треба відзначити, що минулого літа Херсонщина була повністю окупована. Ми не отримали овочів, що призвело до зростання цін. Цей рік підрив Каховської ГЕС залишив ситуацію на рівні попереднього року. Ми не будемо отримувати овочі в тих обсягах, в яких ми могли отримувати раніше", — сказав економіст 

Однак він зазначив, що цього року в ряді областей збільшити посівні площі під городину. Не очікується дефіциту цибулі та моркви, як минулого року. 

Цибуля
Ціни на цибулю. Фото: Pexels

"Сильного зростання цін я не очікую. Ситуація буде залежати від багатьох інших чинників. Якщо процеси інфляції будуть відбуватися, то воно торкне ціни на всі продукти. Якщо, наприклад, ми візьмемо підняття тарифів на електроенергію — це, звичайно, буде відігравати свою роль, бо від цього залежать теплиці", — підсумував експерт.

Нагадаємо, внаслідок руйнування росіянами Каховської ГЕС 94% зрошуваних земель на Херсонщині залишилися без води. Тому ці території можуть стати пустелями, що зупинить вирощування багатьох продуктів, зокрема кавунів та помідорів.

Додамо, що в Україні планують змінити тарифи на електроенергію.  За даними ОПУ, навіть після подвійного зростання цін з червня цього все одно недостатньо. У зазначеному питанні влада перейме досвід Ізраїлю, де попри війну, ціни адаптують до необхідних економічно обґрунтованих рівнів.

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