Цены на овощи летом 2023 года: будет ли дефицит из-за Каховской ГЭС

Выращивание овощей. Фото: Pexels

Трагедия на Каховской ГЭС привела к экологической катастрофе, десятки гектара сельскохозяйственных угодий не пригодны для посевной и стоит вопрос о плодородии земли. Пострадали именно регионы, где выращивались овощи.

Будет ли в Украине дефицит овощей и как катастрофа повлияет на их цену, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал экономист Александр Хмелевский.

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"Нужно отметить, что прошлым летом Херсонщина была полностью оккупирована. Мы не получили овощей, что привело к росту цен. Этот год подрыв Каховской ГЭС оставил ситуацию на уровне предыдущего года. Мы не будем получать овощи в тех объемах, в которых мы могли получать раньше", — сказал экономист

Однако он отметил, что в этом году в ряде областей увеличить посевные площади под овощи. Не ожидается дефицит лука и моркови, как в прошлом году.

Цены на лук. Фото: Pexels

"Сильного роста цен я не ожидаю. Ситуация будет зависеть от многих других факторов. Если процессы инфляции будут происходить, то оно коснется цен на все продукты. Если, например, мы возьмем поднятие тарифов на электроэнергию — это, конечно, будет играть свою роль, потому что от этого зависят теплицы", — подытожил эксперт.

Напомним, в результате разрушения россиянами Каховской ГЭС 94% орошаемых земель в Херсонской области остались без воды. Поэтому эти территории могут стать пустынями, которые остановит выращивание многих продуктов, в том числе арбузов и помидоров.

Добавим, что в Украине планируется изменить тарифы на электроэнергию. По данным ОПУ, даже после двойного роста цен с июня этого все равно недостаточно. В данном вопросе власти переймут опыт Израиля, где, несмотря на войну, цены адаптируют к необходимым экономически обоснованным уровням.