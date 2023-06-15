Тарифи на електрику зміняться — Україна перейме досвід Ізраїлю

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

В Україні тарифи на електричну енергію вимагають підвищення, адже навіть після подвійного зростання цін з червня — цього все одно недостатньо. У зазначеному питанні влада перейме досвід Ізраїлю, де попри війну, ціни адаптують до необхідних економічно обґрунтованих рівнів.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма в інтерв'ю виданню Telegraf.

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Необхідність підвищення тарифів

За словами представника Офісу президента, у першу чергу, зростання тарифів на електроенергію необхідне для відновлення енергосистеми, яка постраждала від російських обстрілів. У другу чергу, це забезпечить спокійний режим проходження осінньо-зимового періоду 2023/2024.

Заступник голови ОП зауважує, що навіть після недавнього підвищення тариф залишається надалі збитковим. Нині кожен кіловат електрики є величезною доплатою, адже собівартість транспортування суттєво більша за ціну, встановлену для українських споживачів.

Ростислав Шурма переконаний, що для акумулювання хоча б якихось фінансових ресурсів на відновлення енергооб'єктів після руйнувань, необхідно уникати мінусових тарифів для державних підприємств.

Досвід інших держав у питанні тарифів

Посадовець зауважив, що перед переглядом тарифів Кабінет міністрів вивчав досвід інших країн. Йдеться про рішення щодо цін на енергоресурси для населення, до яких вдавались держави під час воєн. Зокрема, Ізраїль продовжував підвищувати тарифи на електрику, тоді як інші країни тримали на збитковому рівні, що призвело до тотальної економії.

"Ізраїль, розуміючи, що йде війна, все ж таки адаптував ціни на електроенергію до мінімально необхідних рівнів. А були країни, які займалися дешевим популізмом. Це, наприклад, Ірак, Ліван, Сирія, які під час воєн, коли їхні енергосистеми зазнавали руйнувань, ухвалювали політичні рішення тримати ціну на електроенергію на збитковому рівні, як відбувається в Україні. Закінчувалося тим, що протягом пів року світло було в кращому разі 2-4 години щодня", — наголосив представник Офісу.

Він зауважив, що недавнє підвищення цін убезпечить країну від в ситуації, коли електроенергію подаватимуть не більше чотирьох годин на день. Однак загалом цього все одно недостатньо.

"Навіть після підвищення цін для населення вартість електроенергію глибоко субсидована, більш ніж удвічі", — додав заступник керівника ОП.

Як змінились тарифи на електрику

Наприкінці травня поточного року уряд підтримав підвищення тарифу на електроенергію для населення. З червня в країні діє єдиний тариф для всіх. Якщо раніше громадяни платили залежно від обсягів споживання 1,44 та 1,68 грн/кВт-год, то нині — 2,64 грн/кВт-год. Як підрахували експерти, кінцева сума у платіжці зросте на близько 250 грн.

Хоч Нацкомісія наполягала на ринковій ціні у 5,5 грн, у Міністерстві енергетики України стверджують, що поки що не планують підвищувати тариф удруге.

Нагадаємо, в Україні підвищення цін у 2023 році через обстріли неминуче не лише на електроенергію, а й на холодну воду та водовідведення. Цей тариф не переглядали близько 1,5 року.

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