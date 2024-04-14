Уряд Литви виділяє 400 тис. євро на школи України — на що підуть гроші

Дівчина за комп'ютером. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Уряд Литви планує надати 400 тисяч євро на підтримку проєкту "Служби освітньої безпеки" (СОБ). Він передбачає обладнання шкіл металодетекторами.

Про це повідомляє пресслужба Міністра внутрішніх справ України.

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У повідомленні сказано, що під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з Главами МВС країн Балтії, очільниця МВС Литви Агне Білотайте зазначила, що наразі її країна готова виділити ці кошти на закупівлю металодетекторів для закладів освіти. Вона також пообіцяла допомогти з реабілітацією українських бійців.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко з Главами МВС країн Балтії. Фото: пресслужба МВС України

"Служба освітньої безпеки" вже працює у 400 школах країни, а офіцери СОБ демонструють успішні результати роботи. До кінця 2024 року планується масштабування проєкту до 2 000 шкіл.

Проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки" реалізується в Україні за ініціативи керівництва держави та за участі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Національної поліції. Його створили, аби захистити дітей в умовах повномасштабної війни та сформувати повноцінне безпекове середовище після її завершення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив фінансування для будівництва укриттів у школах. Йдеться про 2,5 млрд гривень.

Ми також писали, що Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати виділять 138 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Це допоможе відбивати російські атаки на енергетичну мережу та людей.