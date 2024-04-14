Уряд Литви виділяє 400 тис. євро на школи України — на що підуть гроші

Литва виділить 400 тис. євро для українських шкіл — на що спрямують кошти
Уряд Литви планує надати 400 тисяч євро на підтримку проєкту "Служби освітньої безпеки" (СОБ). Він передбачає обладнання шкіл металодетекторами.
Про це повідомляє пресслужба Міністра внутрішніх справ України.
У повідомленні сказано, що під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з Главами МВС країн Балтії, очільниця МВС Литви Агне Білотайте зазначила, що наразі її країна готова виділити ці кошти на закупівлю металодетекторів для закладів освіти. Вона також пообіцяла допомогти з реабілітацією українських бійців.
"Служба освітньої безпеки" вже працює у 400 школах країни, а офіцери СОБ демонструють успішні результати роботи. До кінця 2024 року планується масштабування проєкту до 2 000 шкіл.
Проєкт "Офіцери Служби освітньої безпеки" реалізується в Україні за ініціативи керівництва держави та за участі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки, Національної поліції. Його створили, аби захистити дітей в умовах повномасштабної війни та сформувати повноцінне безпекове середовище після її завершення.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив фінансування для будівництва укриттів у школах. Йдеться про 2,5 млрд гривень.
Ми також писали, що Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати виділять 138 мільйонів доларів на модернізацію українських систем протиповітряної оборони. Це допоможе відбивати російські атаки на енергетичну мережу та людей.
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